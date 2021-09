Il banchiere e l'ambasciatore: due premiati "da manuale"

Il banchiere scrittore e l'ambasciatore attore, visti da vicino e premiati da manuale il prossimo 9 ottobre a Spello, nel segno di Costantino Magno.

Evento apicale in prospettiva del quale i best seller di Beppe Ghisolfi sono stati omaggiati in Tirana, per il tramite dell’addetto stampa Alessandro Zorgniotti, a Zef Bushati, eccellente attore neorealista, politico e diplomatico che ha portato in Vaticano l’Albania post ateista e post comunista, conseguendo in tal senso un traguardo storico dopo il crollo della dittatura nel 1991 e conquistando l’amicizia dei Pontefici Wojtyla e Ratzinger.

Sia Ghisolfi che Bushati saranno insigniti del nobile riconoscimento che porta il nome di Costantino Magno, e assieme a loro la medesima investitura sarà assegnata al Ministro emerito degli Affari esteri Franco Frattini.

Bushati, che si colloca a pieno titolo fra i padri dell’Albania democrstica e moderna, ha espresso parole di elogio nei confronti dell’educazione finanziaria, nei 130 anni dalla fondazione della Dottrina sociale cattolica, che nel 1891 introdusse l’educazione al risparmio, come strumento essenziale alla diplomazia dei buoni rapporti tra i due Paesi – i cui rapporti di gemellaggio si sono ulteriormente sviluppati grazie proprio alle molte iniziative partite dalla Granda e dal Piemonte – e al pieno e corretto utilizzo dei fondi europei di Preadesione del piccolo ma dinamico Stato balcanico alla UE. Le statistiche confermano che i territori che sanno utilizzare tali fondi di cooperazione vedono la propria ricchezza e occupazione accrescersi di 5 – 6 punti.

Bushati ha concorso alla crescita di rapporti bilaterali non soltanto in ambito politico ecclesiale ma anche artistico, per esempio attraverso l’amicizia con il grande attore Michele Placido, indimenticabile commissario Cattani beniamino di intere generazioni di spettatori italiani e albanesi.

