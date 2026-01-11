Mobilandia: una storia di casa lunga oltre 50 anni

La storia di Mobilandia affonda le sue radici in una solida tradizione familiare e imprenditoriale che, da oltre mezzo secolo, si pone l'obiettivo di rendere il design di qualità accessibile a tutti.

Nata nel cuore del Piemonte, l'azienda è cresciuta decennio dopo decennio, diventando un punto di riferimento indiscusso per l'arredamento in tutto il territorio. Sito: https://www.mobilandia.it/

Dalle origini all'espansione

Il successo di Mobilandia nasce da una visione semplice ma ambiziosa: superare il concetto di 'semplice negozio di mobili', per diventare un vero partner nella creazione della casa. Negli anni, la crescita è stata costante, portando all'apertura di grandi centri espositivi, tra cui lo storico e imponente punto vendita di Cuneo, in frazione Borgo San Giuseppe, via Savona 83.

(Cucina in esposizione)

Il cuore pulsante: la sede di Cuneo

Con i suoi 3.500 mq di esposizione, lo store di Cuneo rappresenta perfettamente l'evoluzione del brand. Qui, la varietà dell'offerta si sposa con l'esperienza e si tocca con mano, non su un catalogo. Il percorso, disposto su tre piani, rappresenta decenni di competenza tecnica messi al servizio dei clienti. Camere, divani (500 esposti), soggiorni, oltre 30 cucine, arredi ufficio e bagno, letti, materassi: nello store Mobilandia si fa un viaggio nella scelta del carattere di casa propria, con la certezza della scelta dei materiali, della cura per il montaggio che Mobilandia ha mantenuto intatta dalle origini, pur adottando le tecnologie e i trend d'arredo più moderni.

(Divano in esposizione)

Il motto

Nonostante l'espansione e il passare degli anni, il motto è rimasto lo stesso: 'Da Mobilandia, compri solo quello che vedi'. In un mercato variegato e spesso confuso, la sede di Cuneo continua a distinguersi per la chiarezza dell'offerta, i prezzi trasparenti e la volontà di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo possibile, sostenendo le famiglie con soluzioni concrete come il finanziamento a tasso zero.

Oggi, entrare nel centro espositivo di Mobilandia a Cuneo, presente sul territorio ormai da 20 anni, significa affidarsi a una realtà che ha arredato le case di intere generazioni di piemontesi, con lo sguardo sempre rivolto al futuro dell'abitare.

I saldi imperdibili

Fino al 31 gennaio da Mobilandia Cuneo si avrà la possibilità di usufruire di un vero tasso zero e di un finanziamento fino a 24 mesi, per dilazionare il pagamento in tutta tranquillità, senza interessi aggiuntivi.

Grazie al notevole magazzino, Mobilandia garantisce inoltre la consegna e il montaggio in tempi brevissimi (max 2 settimane). Ogni casa è unica ed è per questo che Mobilandia non offre soluzioni 'preconfezionate', ma mette a disposizione uno staff di esperti per consulenze e preventivi personalizzati completamente gratuiti. Con le proprie idee e le misure degli ambienti sarà possibile progettare l’arredamento o aggiungere i complementi desiderati, ottimizzando ogni centimetro e rispettando il gusto personale.

Il design a prezzi vantaggiosi

Una scelta di design non è un sogno irraggiungibile da Mobilandia. Basta oltrepassare la soglia della grande esposizione di via Savona 83 a Cuneo per accorgersene. La storia di un brand nato in Piemonte e ormai presente in tutta Italia si sente, e accoglie qualsiasi stile, dal classico al moderno, offrendo per ciascuno una panoramica completa di soluzioni per la casa che si desidera. E con i saldi fino a fine gennaio tutto è più semplice.

Contatti:

Sede di Cuneo tel. 0171/348065 mail: info@mobilandia.it Sito internet: https://www.mobilandia.it/

(Lo Store di Cuneo)



































































