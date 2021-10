Sono in 200 oggi, sabato 2 ottobre, a Cuneo per protestare contro la sentenza di condanna in primo grado in capo a Mimmo Lucano. Si sono ritrovati davanti al Duomo in via Roma.

L'ex sindaco di Riace è stato condannato a 13 anni e due mesi, dopo un processo iniziato nel 2018 a seguito dell'inchiesta della procura di Locri, che aveva ipotizzato l’esistenza di un sistema criminale dentro quello che era stato ribattezzato il “paese dell’accoglienza” dei migranti.