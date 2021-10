A Mondovi Piazza la tradizionale commemorazione per il colonnello Cordero Lanza di Montezemolo e il vice Brigadiere d'Acquisto[FOTO]

Si è tenuta questa mattina, lunedì 4 ottobre, presso i Giardini Salvo d'Acquisto a Mondovì Piazza, la tradizionale commemorazione per il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo e per il vice brigadiere Salvo d’Acquisto.

Un momento per ricordare il sacrificio di tutti coloro che persero la vita per la libertà e, in particolare, l'Eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto il 24 marzo 1944, e il Sacrificio di Salvo d’Acquisto, trucidato dai nazisti il 23 settembre 1943: due eventi che impongono la pietà del ricordo e, ancor più, il dovere della riflessione e che non hanno potuto essere celebrati negli scorsi mesi a causa del perdurare della pandemia.

Alla manifestazione, organizzata dall'associazione onlus “Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” hanno partecipato, oltre al presidente Romolo Garavagno, gli studenti delle scuole, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, il consigliere del comune di Mondovì, Tancredi Bruno di Clarafond, il Prof. Stefano Casarino, presidente dell'ANPI Mondovì, la presidente dell'ANPI Provincia di Cuneo, Ughetta Biancotto, numerosi amministratori e sindaci del territorio e le Forze dell'Ordine. Presso il monumento, opera di Giovanni Gagino, il Gonfalone della Regione Piemonte, decorato di medaglia d’oro al Merito Civile per la Resistenza e quelli della Provincia di Cuneo e la Città di Cuneo, entrambi medaglie d’oro.

La commemorazione si è aperta con le preghiere a cura dei rappresentanti della Chiesa Evangelica, della Parrocchia Ortodossa di Mondovì e della Cattedrale di San Donato. A seguire Matteo Prucca e Giulio Lucentini, studenti del Liceo Classico di Mondovì, hanno proposto le loro riflessioni sul tema "La repressione nella giustizia fascista".

La commemorazione è stata occasione anche per la posa di una pietra di inciampo in memoria di Delfina Ortona, docente del “Beccaria”, che, pur avendo convintamente aderito al PNF nel dicembre 1943, fu arrestata dai nazisti, inviata al Campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo, quindi a quello di Fossoli e infine ad Auschwitz, dove probabilmente all'arrivo venne destinata subito alle camere a gas.

Nel dicembre del 2018 i licei monregalesi avevano dedicato la biblioteca alla sa memoria, con l'obiettivo di tenerne vivo il ricordo. Da oggi il suo nome sarà leggibile anche nella pietra d'inciampo posta al civico 69 di Via Vico, suo ultimo domicilio.