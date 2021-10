Affluenza al 58,77%: Andreino Allasina ad un passo dall'essere il nuovo sindaco di Pontechianale

Andreino Allasina si avvia a diventare sindaco a Pontechianale, prendendo la guida del Comune commissariato dallo scorso 15 aprile, dopo le dimissioni del sindaco Oliviero Francesco Patrile.

Unico candidato, Allasina è nato a Venasca il 2 maggio del 1955. E' già stato consigliere comunale di Venasca per dieci anni, dal 1985 al 1995. Dal ’90 al ’95, inoltre, è stato anche assessore.

Il dato dell’affluenza delle 15, alla chiusura dei seggi, attesta come a Pontechianale si sia recato alle urne il 58,77% degli aventi diritto.

Per la tornata delle Amministrative 2021, un apposito decreto-legge del premier Mario Draghi, emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 marzo scorso e poi convertito in legge, abbassa infatti il al 40% il quorum strutturale per l’elezione del sindaco nei Comuni (sotto i 15 mila abitanti) con una sola lista.

Qui il primo dei due quorum necessari per l’elezione del sindaco (essendoci lista unica) è stato raggiunto. Ora, come prevede la legge, servirà anche il raggiungimento del quorum funzionale.

Tradotto: per avere la certezza della elezione di Allasina occorrerà attendere lo spoglio delle schede, alle 15 di domani pomeriggio (lunedì). La lista dovrà infatti riportare un numero di voti validi (escluse quindi le schede bianche e nulle) non inferiore al 50 per cento dei votanti.

Un’eventualità che, salvo clamorosi colpi di scena, appare pressoché scontata.