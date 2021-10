ALLERTA METEO: domani a Mondovì chiuse le scuole superiori e il centro di formazione professionale

Vista la severa ondata di maltempo sta imperversando sul Nord Ovest, dopo le numerose esondazioni verificatesi in Liguria e lo stato di allerta diramato in Piemonte, le scuole a Mondovì resteranno chiuse nella giornata di domani martedì 5 ottobre.

Considerato il bollettino di allerta arancione emesso dall’Arpa Piemonte in data odierna (numero 277/2021), il Comune di Mondovì ha disposto l’apertura del COC, Centro operativo comunale di protezione civile dal pomeriggio di oggi, lunedì 4 ottobre, fino al termine dell'emergenza.

Nel pomeriggio il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, di concerto con l’assessore all’Istruzione, Luca Robaldo, in seguito alla consultazione dei Dirigenti scolastici cittadini, disporrà la sospensione delle attività didattiche e di formazione professionale per le Scuole Superiori ed il Centro di Formazione Professionale Cemon per la giornata di domani, martedì 5 ottobre 2021.

Il provvedimento, finalizzato a tutelare la sicurezza degli studenti e a limitare disagi e rischi per la circolazione, verrà assunto tenendo in considerazione la particolarità dell’utenza studentesca superiore di Mondovì, proveniente in larga parte dai Comuni limitrofi del Monregalese, dalla Langa, dal Cebano e dalla vicina Liguria.

Il provvedimento non interessa gli Istituti Comprensivi, decisione assunta sempre di concerto con le rispettive Dirigenti.