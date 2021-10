Saluzzo, tris di inaugurazioni dopo i lavori antisismici e di riammodernamento nelle scuole

Oggi, martedì 5 ottobre, in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, il Comune ha inaugurato ufficialmente tre sedi scolastiche cittadine dove, negli ultimi mesi, sono stati effettuati importanti lavori di restauro e di riammodernamento.

Un investimento di 4 milioni e 500 mila euro, a fronte di un bilancio annuale che pareggia su circa 22 milioni di euro, quindi oltre un quinto.

Il tour tra gli istituti, con il sindaco Mauro Calderoni, l’assessore all’Istruzione Fiammetta Rosso, tecnici e funzionari, è iniziato dai nuovi locali del «Cpia», (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) ricavato nell’ex centro famiglie, alle spalle della primaria «Costa». (il nuovo ingresso dedicato è dal cancello su corso Mazzini).

Una spesa di 140 mila euro per gli interventi strutturali che consentiranno di seguire le lezioni ad oltre 200 utenti, provenienti anche da molti paesi limitrofi (la sede saluzzese è la più importante) per conseguimento di diplomi vari o corsi di alfabetizzazione, per fasce di età dai 15 ai 50/60 anni e in un orario esteso dalle 8 alle 20.

La visita è proseguita alla primaria «Dalla Chiesa», edificio reso antisismico con l’installazione di una controventatura metallica che rinforza la struttura.

Per il taglio del nastro, una festosa accoglienza 4 B con alcuni allievi del progetto “Ci Siamo” ha dato il benvenuto con simpatici e pertinenti “pensieri” sugli insegnanti, per la loro giornata. La mattinata si è conclusa alle medie «Rosa Bianca», plessi dove negli ultimi mesi sono stati investiti circa 2,5 milioni di euro per interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica e ad evitare sprechi di calore ed energia.

Anche sugli edifici ubicati nel Giardino della Rosa Bianca sono stati eseguiti interventi antisismici oltre ad una riqualificazione complessiva, di locali e palestra.

I rappresentanti delle classi III con studenti del corso musicale, hanno accolto i rappresentanti, con un momento brani musicali e riflessioni.