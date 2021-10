Macelleria Innovativa Rusconi, dove il buon cibo è passione e qualità

Cristian Rusconi, titolare dell’attività, ha scelto da anni di offrire soltanto carne di due categorie bovine in particolare: le Femmina e i Castrati (disponibili tutto l’anno, non soltanto nei mesi invernali). Questo tipo di carne si distingue per una spiccata finezza di fibre, qualche punto in più di marezzatura (per gli standard del magrissimo Fassone) e un sapore decisamente intenso dovuto all’età più avanzata dei bovini.

Per soddisfare tutti i clienti, dai più esigenti ai più inesperti, in negozio sono sempre a disposizione i Mastri Macellai che con esperienza e competenza sanno consigliare i migliori tagli e le ricette più gustose per ogni tipo di carne.

Chi non ha tempo per cucinare o vuole offrire ai propri ospiti piatti di alta cucina preparati con cura e con i migliori ingredienti del territorio, può scegliere tra un’ampia selezione di specialità di gastronomia. I “Pronti da cuocere” sono piatti di carne già pronti per essere cotti in forno, alla griglia o in padella, per avere in un attimo una pietanza saporita da consumare in famiglia o con gli amici. Nel reparto “Gastronomia” si possono invece trovare primi, secondi e contorni della tradizione non solo piemontese, già pronti da gustare.