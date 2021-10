Bra: domenica 17 ottobre concerto di pianoforte in Santa Chiara

17 ottobre appuntamento con la musica nella chiesa di Santa Chiara, a Bra. Alle ore 17 il maestro Alessandro Varlotta si esibirà in un concerto per pianoforte, con programma classico che spazia da Beethoven a Liszt, da Chopin a Brahms.



Il concerto, tradizionalmente organizzato a gennaio in occasione delle celebrazioni cittadine in onore di San Sebastiano ma allora rinviato per motivi legati all'emergenza epidemiologica, è ad ingresso gratuito previa prenotazione al numero 0172.430185 o alla mail: turismo@comune.bra.cn.it.



L’evento è organizzato dalla Città di Bra in collaborazione con l’associazione Ettore Molinaro Amici di Santa Chiara e di Bernardo A. Vittone.