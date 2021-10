Coldiretti Cuneo torna in piazza ad Alba per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

Ritornano finalmente ad Alba due domeniche di gusto firmate Coldiretti Campagna Amica, nell’ambito della 91esima Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.



Domenica 10 e domenica 17 ottobre, albesi e visitatori della Fiera troveranno per tutta le giornata un ricco mercato Campagna Amica in piazza Snider, antistante l’ex Tribunale. Sotto i caratteristici gazebo gialli, produttori agricoli da tutta la Provincia, ma anche dal Torinese e dall’Astigiano, proporranno una gamma estremamente variegata di prodotti a Km zero, alcuni certificati biologici, in una tavolozza di sapori e colori unici, da abbinare e gustare con la sicurezza della qualità che contraddistingue il marchio Campagna Amica.



Si potranno acquistare e portare in tavola vini di Langhe e Roero, formaggi, salumi, miele e prodotti dell’alveare, cereali, farine, ortofrutta, passata di pomodoro, composte, salse piemontesi e marmellate, prodotti stagionali come le castagne, le nocciole, l’aglio di Caraglio, lo zafferano, oltre ai ceci e alle lumache.



“Quindici produttori Campagna Amica – spiega Cesare Gilli, Segretario di Coldiretti Alba – si alterneranno nelle prossime domeniche per portare in città una grande varietà di prodotti nel segno dell’eccellenza agroalimentare e del consumo consapevole. Per i turisti della Fiera e per gli albesi i nostri mercati saranno straordinarie occasioni per dialogare con i produttori e apprezzare la sapienza di chi coltiva la terra, oltre che per fare una spesa di valore e sostenibile, nel pieno rispetto delle norme anti Covid”.