Cuneo: la Fondazione CRC celebra la giornata del dono

In occasione del Giorno del Dono, previsto per legge il 4 ottobre di ogni anno, l’Istituto Italiano della Donazione (IID) e la Fondazione CRC hanno organizzato mercoledì 6 ottobre, presso lo Spazio Incontri della Fondazione, l’evento conclusivo dell’edizione 2021 dal titolo “Il valore del dono per costruire comunità”.



Dopo l'apertura di Francesco Cappello, Vicepresidente Fondazione CRC e Stefano Tabò, Presidente IID, Cinzia Di Stasio, Segretario Generale IID, ha presentato la quarta edizione del Rapporto “Noi doniamo”. A seguire Annamaria Baccarelli, Caporedattore Rai Parlamento, ha coordinato il dialogo sul dono tra la Professoressa Chiara Saraceno del Collegio Carlo Alberto di Torino e Presidente Rete italiana cultura popolare e Valerio Berruti, artista. In chiusura è intervento Enrico Collidà, Consigliere di Fondazione CRC Donare, presentando il progetto “Barolo en primeur”.



In Italia, ogni anno, il 4 ottobre si celebra il Giorno del Dono per dare visibilità al tema del Dono e della Donazione in tutte le sue forme. Scuole, Comuni, Associazioni, Imprese e cittadini insieme per costruire la mappa dell’Italia che dona, un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del Dono: è nato così il 6° Giro dell’Italia che dona, rassegna nazionale che raccoglie tutte le iniziative realizzate nel 2021.



Commenta il Presidente IID Stefano Tabò: “L’Italia è il primo Paese al mondo ad aver sancito per legge il Giorno del Dono. Celebriamo oggi il progetto culturale di respiro nazionale ideato e realizzato da IID durante tutto l’anno grazie a partner d’eccezione come la Fondazione CRC, per il primo anno al nostro fianco, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile: nel 2021 oltre 400 enti hanno scelto di partecipare a #DonoDay2021 componendo la coloratissima mappa del Giro dell’Italia che dona. 150 scuole conaltrettanti elaborati artistici candidati al contest #DonareMiDona, oltre 100 amministrazioni comunali in tutto il Paese e 180 tra enti di terzo settore e imprese di tutte le regioni italiane hanno voluto essere testimonial del Giorno del Dono. Moltissimi tra loro – oltre 100 – si sono attivati in prima persona e hanno organizzato un’iniziativa nel proprio territorio nel corso del 2021”.



Aggiunge il Vice Presidente della Fondazione CRC Francesco Cappello: “La Fondazione CRC è lieta di aver ospitato qui a Cuneo la tappa conclusiva del 6° Giro dell’Italia che dona, rassegna nazionale promossa dall’Istituto Italiano della Donazione. La nostra Istituzione ha da tempo messo al centro della propria attività la cultura del dono, una leva strategica per promuovere lo spirito di collaborazione e fraternità in un’epoca di fragilità e di crescente divario tra ricchi e poveri: per questo motivo abbiamo accolto con piacere l’opportunità di diventare partner dell’iniziativa. L’evento odierno ci ha anche offerto la possibilità di presentare la Fondazione CRC Donare, un ente costituito da poco con cui intendiamo attivare raccolte fondi e fornire assistenza per ridurre le disuguaglianze, sostenendo iniziative in diversi ambiti. Il primo evento promosso sarà Barolo en primeur, un’asta benefica che si terrà il prossimo 30 ottobre al Castello di Grinzane Cavour”.



Durante l’evento è stata presentata la campagna nazionale di raccolta fondi #Donafuturo 2021: Casa Marzia per le donne vittime di violenza e i loro bambini. Fino al 10 ottobre è attivo il numero solidale 45595 per sostenere la campagna: è possibile donare 2 euro con SMS da cellulare oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa.



#Donafuturo è la campagna nazionale di raccolta fondi che sostiene ogni anno le attività del Giorno del Dono e un progetto innovativo a favore dei più deboli in Italia. Dalla selezione indetta da IID tra i propri aderenti, è risultata vincitrice nel 2021 Fondazione Arché, da 30 anni al fianco di bambini e famiglie vulnerabili. È possibile contribuire alla raccolta fondi secondo le modalità indicate sul sito www.donafuturo.it.