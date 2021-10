Per contenere il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 in questo periodo di emergenza sanitaria per il coronavirus, il sindaco di Alba ha disposto, attraverso apposita ordinanza, l’obbligo di possesso ed uso della mascherina nelle aree pubbliche inerenti le manifestazioni e gli eventi della 91esima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, in programma fino al 5 dicembre 2021 in città.

Nelle aree pubbliche del centro urbano vige anche il divieto di assembramento.