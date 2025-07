All'Alma di Frabosa Sottana torna l'appuntamento con la cena benefica pro animali

Torna la Cena Benefica Pro Animali all'Alma di Frabosa Sottana; sabato 19 luglio alle ore 20 la Pro Loco di Frabosa Sottana, in collaborazione con la onlus vicese "Una Zampa per la Vita Odv" organizza la tradizionale cena benefica pro animali (prenotazioni entro giovedì 17 luglio al 339/5928256 oppure in ore serali al 339/7982111), Il costo del pasto ammonterà a 20 euro (12 per gli under 10), di cui 3 saranno devoluti in favore degli animali bisognosi.

Una Zampa per la Vita Odv” è nata a gennaio 2014 grazie all’amore ed al grande rispetto di alcuni volontari verso ogni creatura vivente che, con tutte le forze possibili, cercano di aiutare ogni giorno. L’Organizzazione è operativa principalmente nella zona del Monregalese, Cebano, Cuneese e comuni limitrofi (provincia di Cuneo), ma non preclude aiuti anche in altre zone e su territorio nazionale, quando possibile.

"Torna a rinnovarsi la collaborazione tra la nostra associazione e la pro loco di Frabosa sottana - commentano dal direttivo "Una zampa per la vita -. La cena all’ Alma é diventata ormai un appuntamento estivo fisso per molti, di zona e non, e vogliamo ringraziare i ragazzi della proloco, capitanati dall' amico Paolo, per questa fantastica serata! Il ricavato, come sempre, verrà utilizzato per le cure, il cibo, le spese veterinarie degli animali senza casa dei quali ci occupiamo. Vi aspettiamo!”

Durante la cena sarà allestita una bancarella ricca di gadget per grandi, piccini e per gli amici a quattro zampe.

"Siamo giunti alla ottava edizione estiva della Cena Pro Animali, ed è sempre un piacere poter collaborare con l’Associazione 'Una Zampa per la Vita' - aggiunge a nome della Proloco il signor Paolo Voarino - un sodalizio iniziato nel 2015 e che in questi anni ha dato ottimi risultati, con oltre mille partecipanti alle varie cene e oltre 3.000 € raccolti per gli animali più bisognosi. Un evento consolidato all'interno del nostro programma estivo e che vede partecipanti provenienti dalla Liguria, dalla provincia di Torino e da tutto il Cuneese, che hanno potuto conoscere e apprezzare la nostra vallata.

Per l’occasione il nostro chef di fiducia, Gianluca Sibilla, proporrà una serie di piatti vegetariani molto sfiziosi: aperitivo di benvenuto seguito da: insalata russa, pomodori con patè di olive, fagiolata rustica, flan di spinaci e carciofi on fonduta, tagliatelle di castagne con burro e salvia, pasta al forno vegetariana, bunet e torta di nocciole, con la possibilità di richiedere anche un menu completamente vegano su prenotazione”