Beppe Ghisolfi premiato nel nome di Costantino Magno

Il Banchiere scrittore riceve questo sabato a Spello, nel Perugino, il prestigioso riconoscimento internazionale intitolato al celebre Imperatore romano paladino della cristianità e fondatore di Costantinopoli

Con lui saranno insigniti gli Onorevoli Franco Frattini, Ministro degli Esteri del Governo Berlusconi, e Zef Bushati, Ambasciatore emerito d'Albania presso la Santa Sede, e l'organizzazione volontaristica di soccorso Humanitas Universo

Le sue riforme amministrative e monetarie, unite alle campagne militari e al riconoscimento della cristianità, hanno creato le radici di un'Europa capace di guardare a Est con autorevolezza e reciproco rispetto. Una lezione di cui tenere conto anche oggi, in tutti i settori della vita economica e civile, e che questo sabato pomeriggio a Spello, in provincia di Perugia, avrà uno dei propri culmini nella consegna della nona edizione del premio dedicato a Costantinus Magnus.

Paladino per l'ambito imprenditoriale e finanziario è stato individuato, quest'anno, nella persona del Prof. Beppe Ghisolfi, rappresentante italiano nel Gruppo europeo e mondiale delle Casse di risparmio e "cattedra itinerante" dell'educazione finanziaria; con lui saranno insigniti con il medesimo riconoscimento gli Onorevoli Franco Frattini, Ministro degli Esteri dell'ultimo Governo Berlusconi, e Zef Bushati, tra i padri fondatori dell'Albania post comunista e post ateista e Ambasciatore presso la Santa Sede fin dall'epoca di Karol Wojtyla (e del resto pienamente balcaniche e corrispondenti all'attuale Serbia erano le radici di Costantino il Grande). Il quarto premiato è un soggetto giuridico, l'organizzazione di soccorso Humanitas Universo.

La cerimonia, preordinata dagli accademici Giorgio Bonamente e Maurizio Oliviero, avrà luogo nella sala dell'editto del palazzo municipale di Spello, nel contesto di una pubblica cerimonia rispettosa delle normative anti-covid.

Il Prof. Ghisolfi sarà altresì confermato "profeta in patria", nell'ambito sempre delle relazioni internazionali, al proprio ritorno nella Granda, dove a Cuneo domenica 17 ottobre riceverà l'ambita targa di Uomo di mondo dell'anno, a lui tributata dall'associazione ispirata al Principe Antonio de Curtis in arte Totò e presieduta dall'ottimo disegnatore satirico e umoristico Danilo Paparelli.