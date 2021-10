Dronero: proseguono gli appuntamenti per la rassegna "Dante e la lingua d’oc"

"Nel "De vulgari eloquentia" Dante spiega quali sono i tre argomenti più importanti di cui si può parlare in poesia: la prodezza nelle armi, l’amore e la rettitudine. Solo di questi argomenti, secondo Dante, hanno cantato i poeti volgari. Cita quindi tre trovatori: Arnaut Daniel per l’amore, Giraut de Bornelh per la rettitudine e la virtù, e Bertran de Born per le armi".

Nuovo appuntamento della rassegna "Dante e la lingua d’oc". Venerdì 15 ottobre, alle ore 18.00, presso l’Antico monastero femminile di Sant’Antonio - frazione Monastero di Dronero, un'interessante conferenza a cura di Walter Meliga.

Docente di Filologia e Linguistica romanza presso l’Università di Torino, Meliga accompagnerà gli appassionati in un viaggio di scoperta, attraverso letture e riflessioni.

La rassegna "Dante e la lingua d’oc" rientra nel più ampio calendario "Amor mi mosse". È promossa dalle Unioni Montane delle valli occitane Po, Varaita, Maira, Grana e Stura insieme al Comune di Saluzzo e Terres Monviso, con l’organizzazione di Espaci Occitan.

L'ingresso è gratuito, possibile soltanto in possesso del green pass. È necessario inoltre prenotarsi entro le ore 12.00 del giorno dell’evento, contattando Espaci Occitan: 0171 904075 – segreteria@espaci-occitan.org. Ingresso gratuito con green pass.