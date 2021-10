Ottenere un prestito è oggigiorno una prassi comune, specie in Italia, dove si tende ad acquistare con sempre maggiore frequenza a rate. Visti i tassi di interesse decisamente più convenienti che altrove, sono sempre di più coloro che richiedono liquidità aggiuntiva a Poste Italiane. Uno degli interrogativi più ricorrenti tra coloro che cercano un finanziamento per coronare un sogno cullato per tanto tempo o per raggiungere un obiettivo è come ottenere un prestito da Poste Italiane sulla PostePay Evolution. Vediamo in rapida carrellata gli step generali per riuscire ad avere un determinato importo.

Online o appuntamento in sede?

Il diretto interessato può scegliere il canale online, rappresentato dal sito internet di Poste Italiane oppure l’appuntamento presso la filiale più vicina. Nella prima evenienza, le operazioni vengono gestite comodamente da casa: ciò che occorre è semplicemente una postazione multimediale e una connessione wi-fi. Una volta sull’homepage del portale, è sufficiente cliccare sul tasto giallo "Prestito Online" e poi su "Richiedi Online". A questo punto, occorre loggarsi, inserendo le proprie credenziali di accesso.

Una volta all’interno della sezione inerente ai finanziamenti, è possibile optare per il prestito di Poste Italiane più in linea con le esigenze individuali o con quelle del proprio nucleo familiare. L’importo minimo ottenibile ammonta a 1.000 euro, mentre quello massimo è pari a 60.000 euro. Per ciò che concerne la durata del finanziamento, questa va da 22 sino a 120 mesi. TAN fisso e TAEG si attestano 7,90% e all’8,42%. Bisogna scegliere il finanziamento più in linea con le proprie esigenze e tra Prestito Banco Posta Classico, Prestito Banco Posta Consolidamento, Prestito Banco Posta Ristrutturazione Casa, Prestito Banco Posta Auto, Prestito Banco Posta Flessibile, Mini Prestito Banco Posta c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Presa la decisione, dopo aver cliccato sul prodotto finanziario per cui si nutre interesse, è opportuno ricorrere allo strumento web based per fare un preventivo online. Se le condizioni appaiono favorevoli e sostenibili, è il caso di compilare il modulo online. I campi obbligatori da compilare, sono quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli inerenti alla propria posizione lavorativa: una storia creditizia immacolata, un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un’impresa stata o un’azienda privata o ancora una pensione superiore alla minima (tolta la rata da fronteggiare) costituiscono un’ottima base di partenza per ottenere la liquidità extra desiderata.

Documentazione richiesta

I documenti da allegare sono la copia della carta di identità, del codice fiscale (o della tessera sanitaria), delle ultime tre buste paga (in alternativa, il CUD o il cedolino della pensione) e, nel caso dei cittadini non italiani, il certificato di residenza, volto ad attestare la regolarità del soggiorno.

Appuntamento in filiale

In alternativa, è possibile fissare online un appuntamento presso la filiale più vicina, rivolgersi a un consulente, vagliare le varie opportunità e attendere l'esito della valutazione finale.

Valutazione

A fronte dei requisiti precedentemente indicati, i tempi di risposta risultano relativamente brevi: il diretto interessato può formulare esplicita richiesta di vedersi erogato il prestito direttamente sulla sua PostePay Evolution. L’erogazione avviene in un’unica rata e da lì avviene il piano di rimborso sulla base di quanto definito in fase di stesura e sottoscrizione del contratto. Nel caso della procedura online, la firma è digitale.