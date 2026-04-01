Banca Cassa di Risparmio di Savigliano approda a Saluzzo

Aprirà a Saluzzo, intorno a metà settembre, dopo la festa patronale di San Chiaffredo, una filiale della Cassa di Risparmio di Savigliano.

I locali (circa 250 metri quadrati), dove sono già in corso i lavori di allestimento, sono quelli dell’area espositiva Calosso in piazza XX Settembre.

La conferma arriva dai vertici della banca saviglianese, il cui consiglio di amministrazione aveva deliberato l’approdo saluzzese già lo scorso anno.

In filiale opereranno un direttore, un vice e due impiegati: un organico leggero ma nemmeno esiguo, ritenuto sufficiente per entrare con discrezione ma con determinazione sulla piazza di Saluzzo.

Un’attenzione che sarà indirizzata non solo alla città ma anche al suo hinterland, a partire dai paesi della pianura circostante che geograficamente sono a cavallo col territorio saviglianese e le due valli Po e Varaita.

La CrSavigliano – così spiegano – fedele alla sua peculiarità di “banca di territorio”, si prefigge di curare in modo specifico le piccole e medie aziende, commerciali e artigianali, quelle che lamentano di essere scarsamente considerate dai grandi gruppi bancari.

Si è anche appreso che la Banca CrSavigliano Spa, nei mesi scorsi, aveva offerto una partecipazione azionaria alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in un’ottica di futura collaborazione, ma che l’offerta è stata declinata.