martedì 07 aprile
Sala International Realty, l’eccellenza indipendente nella gestione patrimoniale di alto, è partner di IDA Summit 2026
Sala International Realty, l’eccellenza indipendente nella gestione patrimoniale di alto, è partner di IDA Summit 2026
Leggi le ultime di: Economia
 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 01 aprile 2026, 11:23

Bonus Asilo Nido 2026: domanda unica fino ai 3 anni e contributo fino a 3.600 euro l'anno

Attivo il servizio Inps con la nuova procedura semplificata, richiesta online con SPID, CIE o CNS e nuove modalità per ottenere il rimborso delle rette dei servizi educativi 0-3 anni

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

E' ufficialmente aperto il servizio Inps per la presentazione delle domande del Bonus Asilo Nido 2026.  Quest'anno sono state introdotte importanti novità che semplificano la procedura rendendola più vantaggiosa e intuitiva per le famiglie. 

Dal 2026, infatti, per richiedere il beneficio basta trasmettere una sola domanda che sarà valida fino all'agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni. La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa della retta, esclusivamente online tramite il portale INPS - utilizzando SPID, CIE o CNS - oppure tramite patronato.

Ogni anno sarà possibile scegliere le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo, caricando i relativi documenti di spesa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le mensilità. Per bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare il nido, il genitore residente e convivente col minore può richiedere il contributo per forme di supporto a domicilio.


Dal punto di vista economico, il beneficio può arrivare fino a 3.600 euro annui, calcolato in base all’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione neutralizzato dagli importi erogati per l’Assegno Unico e Universale. Il Bonus è riconosciuto solo per nidi e strutture abilitate a erogare servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni: quindi nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari. 

L’Inps verificherà che la struttura frequentata dal bambino sia abilitata ad erogare servizi educativi secondo la normativa regionale vigente, consultando gli elenchi ufficiali o chiedendo conferma agli Enti competenti. Se la struttura non risulta abilitata, il contributo non verrà riconosciuto. 
È necessario, quindi, chiedere alla struttura educativa i riferimenti precisi della sua abilitazione da inserire in domanda per ridurre i tempi delle verifiche dell’Inps.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium