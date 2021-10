Come si sceglie un completo da sposo? I consigli di Sposae

Prima o poi, ogni futuro sposo si trova ad affrontare la fatidica domanda: cosa è meglio indossare per sposarsi? La risposta breve è qualunque cosa ti faccia sentire bene con te stesso. In realtà dovresti indossare un completo da sposo che sia appropriato per l’occasione e che si adatti al look scelto dalla persona che ami.

Per aiutarti a trovare l’opzione giusta per te, abbiamo chiesto consiglio agli stylist di Sposae, il brand italiano che ormai da molti anni veste spose, sposi e invitati. Ogni giorno incontrano nuovi sposi nei due atelier di Lissone (MB) e Torino, e ci hanno svelato tutti i consigli su come li aiutano a trovare il completo da sposo più adatto.

Scegli in base al grado di formalità

Prima di acquistare un completo da sposo, si deve considerare non solo lo stile personale, ma anche il tipo di matrimonio che verrà celebrato, nonché il dress code per l’evento. Se il tuo matrimonio è un evento formale che si svolge di sera, in una location esclusiva, allora scegli uno smoking classico. Questo tipo di abito ha eleganti dettagli in raso sia sulla giacca sia sui pantaloni, ed è solitamente indossato con una camicia bianca e un papillon. Per una cerimonia di mattina o comunque più casual, hai invece più libertà di scelta per quanto riguarda i colori e le fantasie: potrebbe essere un completo elegante con cravatta, ma in ogni caso ti consigliamo di non rinunciare mai al gilet, che offre un tocco in più al look da sposo.

Di che colore dovrebbe essere il completo da sposo?

Con un completo da sposo nero, grigio o blu scuro si va sempre sul sicuro, ma al giorno d’oggi gli sposi amano sperimentare con colori e pattern diversi.Se il tuo matrimonio ha un tema, allora avrà sicuramente anche una palette di colori da tenere come riferimento. A seconda di quanto ami osare, potrai scegliere di indossare accessori colorati che si abbinino al tema, oppure optare per un abito colorato, che sia in verde, bordeaux o altre nuance.Prendi in considerazione le fantasie (righe, tartan, jacquard,…) se vuoi qualcosa che sia fuori dagli schemi.

Considera un abito che potrai indossare ancora

Acquistare un completo da sposo per molti rappresenta una spesa importante. Se vuoi usarlo in altre occasioni, come i futuri matrimoni dei tuoi amici o altre cerimonie, opta per un abito meno formale: potrai spezzarlo, usando la giacca, i pantaloni o il gilet, per comporre outfit casual. Piuttosto, divertiti con gli accessori in abbinamento, che in molti casi fanno davvero la differenza.Ricorda infine che la qualità conta: cerca un completo da sposo che ti offra un ottimo rapporto tra prezzo e dettagli premium.

E la stagione conta?

Inutile dire che dovresti sentirti a tuo agio nel tuo completo da sposo, motivo per cui suggeriamo di scegliere il tessuto dell’abito in base alla stagione in cui si svolge l’evento. Gli abitia utunnali e invernali dovrebbero essere realizzati con tessuti spessi che ti terranno al caldo. Più torrido è il clima, più sottile e traspirante dovrebbe invece essere il materiale. Tuttavia, forse non tutti sanno che la lana è un tessuto quattro stagioni e può essere indossata persino durante il periodo più caldo dell’anno. Le sue fibre naturali la rendono molto traspirante, così ti sentirai a tuo agio indossando il completo da sposo anche se il tuo matrimonio si svolge in una giornata molto calda. È qui che entra in giorno l’importanza del gilet: se deciderai di togliere la giacca e restare in camicia, ti sentirai sempre elegante.

Per concludere…

Scegliere un completo da sposo sembra complicato, soprattutto se non si è abituati a indossare look eleganti, ma in realtà non lo è. Basta tenere a mente queste semplici linee guida e farsi seguire da personale competente come lo staff di Sposae, che sappia supportarti in ogni fase della tua scelta.