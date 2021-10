I focus di Confindustria Cuneo: tassazione del reddito da lavoro dipendente

Le imprese di medie e grandi dimensioni si trovano spesso a fare i conti con la disciplina della tassazione di lavoratori italiani trasferiti all’estero sulla base di un contratto specifico, o che abbiano trasferito la residenza all’estero e, ancora, lavoratori non residenti che prestino la propria attività in Italia.

Per rispondere a tutti i quesiti, ai dubbi interpretativi e fare chiarezza sulle norme da applicare, Confindustria Cuneo ha organizzato una serie di webinar dedicati al tema del reddito lavoro dipendente.

Mercoledì 13 ottobre alle ore 10.00 il focus verterà sul il reddito di lavoro dipendente prestato da lavoratori italiani all’estero e da stranieri in Italia. Il tema sarà illustrato da Loredana Carpentieri, Professore Ordinario di diritto tributario presso il Dipartimento di Studi economici e giuridici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Avvocato e collaboratrice storica di Assonime.

Un appuntamento da segnare in agenda per tutti coloro che si occupano di questioni fiscali legate ai trasferimenti del personale dipendente da e per l’Italia.

Per seguire il webinar, gratuito per le imprese associate, https://register.gotowebinar.com/register/7313099642912641807

I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 20 ottobre alle ore 10.00 con il webinar dedicato alla riforma dell’IRPEF - Premi di produttività e welfare aziendale, in cui sarà delineato il punto di vista di Confindustria sul welfare aziendale in sostituzione del premio di risultato in denaro, alla luce dei più recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Relatore: Stefano Santalucia, Area Politiche Fiscali Confindustria

https://register.gotowebinar.com/register/2297776308858975247

A seguire, mercoledì 27 ottobre alle ore 10.00 l’approfondimento sulle somme a titolo transattivo nel lavoro dipendente e nel fine mandato degli amministratori con la rassegna delle situazioni più ricorrenti che possono portare al riconoscimento di una somma a titolo transattivo insieme all’analisi del corrispondente trattamento tributario.

Relatore: Paolo Pacitto, Ordine degli avvocati di Torino

https://register.gotowebinar.com/register/4018617559444698639



Tutti gli incontri sono coordinati dal Vice Direttore di Confindustria Cuneo, Valerio d’Alessandro.