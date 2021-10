Al Caffè Letterario di Bra si legge “Michele antagonista” di Nicola Brizio

Faccio coming out: non ho letto il libro “Michele antagonista” di Nicola Brizio. Però, se un bel giorno mi viene proposto nientepopodimeno che dal presidente del Consiglio Comunale di Bra con delega alla cultura, Fabio Bailo, c’è da dire solo una cosa: bisogna aggiungerlo al carrello della spesa! E mica sono io a dirlo: è il Caffè Letterario di Bra.





Proprio alla rassegna culturale braidese, che nel era conosciuta come Aperitivo Letterario, Nicola Brizio venne in qualità di ospite per parlare di sé e delle sue pubblicazioni di fronte ad una bella platea di pubblico.

Non basta? Ecco allora la sinossi ufficiale delle 102 pagine di “Michele antagonista”, tratta direttamente dal sito web Ibs. Mettetevi comodi che la storia merita. «Caposaldo della letteratura contemporanea o eterno impostore? È una delle domande che assillano Michele Evani, autore misantropo e ipocondriaco impegnato in maniera maldestra nella ricerca di se stesso e della propria dimensione in un mondo che non sembra andargli a genio. Assistenti alcolizzate, ragazze tanto belle quanto libertine e produttori televisivi intenzionati ad ogni costo a trasformare il suo ultimo romanzo “Le consuetudini” in una sgangherata serie TV, queste e molte altre sono le situazioni nelle quali Michele inciamperà nel suo tortuoso e impervio percorso».