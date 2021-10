Il Cfpcemon mai così in alto

Il progetto “Dafne – La bellezza nella natura” finanziato grazie al bando Educazione alla Bellezza della Fondazione CRC ha permesso alla terza Acconciatura e la terza Meccanica di fare un pieno di bellezza.

In due giorni in Valle d’Aosta hanno apprezzato la bellezza artistica nel Castello di Sarre, la bellezza dell’equilibrio tra uomo e animali nel Parc Animalier d'Introd e infine la maestosità dei ghiacciai che vegliano sul tetto d’Europa.

Una spolverata appena appoggiata sulle nevi perenni ed un cielo limpidissimo hanno atteso i ragazzi alla stazione di arrivo della Skyway regalando loro l’emozione di poter quasi toccare le vette.

Il responsabile sede Giulio Tiraboschi che ha accompagnato i ragazzi:

Un grazie alla direzione che ha appoggiato e accettato la sfida di questi due giorni: portare i ragazzi in viaggio, dormire fuori con loro è sempre una sfida e lo è ancora di più in questo periodo storico. E’ bello poter raccontare che abbiamo ricevuto complimenti dappertutto per il comportamento dei nostri studenti e soprattutto è stato bello cogliere le loro emozioni. Sono convinto che i nostri giovani abbiano un bisogno immenso di immergersi nella bellezza. Grazie alla Fondazione CRC che ha finanziato questo progetto.”