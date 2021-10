Da Breo a Piazza Mondovì si veste con le installazioni aeree per "Peccati di Gola" [FOTO]

Mondovì si veste a festa in attesa dell'edizione 2021 di "Peccati di Gola e XXIII Fiera Regionale del Tartufo".

Come promesso dall'Associazione "La Funicolare", che organizza l'evento in sinergia con la segreteria organizzativa VM Style, in città sono comparse delle speciali installazioni aeree: posate, bicchieri e mele, uno dei prodotti cittadini che può fregiarsi del marchio De.Co.

"Dopo il grande successo riscontrato nelle passate edizioni della Mostra dell’Artigianato Artistico - aveva dichiarato negli scorsi giorni Mattia Germone, presidente ‘La Funicolare’ -, anche Peccati di Gola avrà il ‘suo’ allestimento aereo. Abbiamo deciso di effettuare questo importante investimento per tornare a camminare con il naso all’insù, il visitatore sarà coinvolto in un’esperienza ‘immersiva’, pronto a scoprire le eccellenze esposte ma anche ad ammirare il contesto in cui sono collocate. Il lavoro sarà tanto, possiamo contare su un nutrito gruppo di volontari che ringrazio sin d’ora per la grande disponibilità".