Si rompe una gamba sulla falesia della Placconata del Serpente di Sanfront, recuperato da Soccorso Alpino ed elisoccorso

Soccorso Alpino e Speleologico piemontese e il Servizio regionale di elisoccorso sono stati impegnati nella mattina di oggi, domenica 17 ottobre, per un intervento nel comune di Sanfront, in valle Po.

Uno scalatore, impegnato sulla falesia della Placconata del Serpente, probabilmente a seguito di caduta, si sarebbe procurato una sospetta frattura ad una gamba. Non potendo muoversi la persona è stata recuperata da un tecnico del Soccorso Alpino presente in loco in attività personale che ha prestato i primi soccorsi all'uomo e ha lanciato l'allarme.



Sul posto è stata quindi inviata l'eliambulanza, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, la cui equipe ha stabilizzato l'infortunato e lo ha recuperato a bordo tramite verricello per l'ospedalizzazione.