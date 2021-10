Cuneo, palazzo Samone ospita "Rubedo"

Palazzo Samone ospiterà nei giorni 23-24 e 30-31 Ottobre “RUBEDO” mostra d’arte contemporanea informale di Dell’Orto Daniela Delfina organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo. L’artista ha esposto nel contesto delle Biennali di Venezia 2017 con la personale “ORIGINI”, 2019 con la personale “OMAGGIO A VENEZIA”.

“Dell’Orto Daniela Delfina attinge a piene mani dalla grande tradizione novecentesca dell’espressionismo astratto. Ma con questo non rinuncia mai a alla spontaneità e alla freschezza che sono sempre presenti come un leitmotiv in tutti i suoi lavori. L’artista non indugia, sicura dei suoi segni, delle sue linee verticali che ritornano come a ricordarci che il mondo non è solo quello della natura e del paesaggio. L’uomo fa la sua parte e l’ambiente trasformato, con le sue contraddizioni e le sue complessità è fonte di ispirazione continua. Le composizioni e gli equilibri cromatici scaturiscono sì dall’istinto e dalla personale sensibilità dell’artista, ma la casualità dei tratti è solo apparente. Guardando le opere con attenzione si nota che il risultato finale è frutto di un progetto in cui nulla è involontario. Ogni linea, macchia di colore sono lì per contribuire ad un insieme in equilibrio dinamico, che stimola e invita l’osservatore a comprenderne i meccanismi”.

Diego Carpentiero

Nelle sale del Palazzo, saranno presenti dodici opere tra cui diverse esposte nella personale di Venezia contesto Biennale 2019. Orari: 10:30 /13:00 - 14:00/16:00 Per informazioni: 340 2473887 - e-mail: dani.delfina22@gmail.com – sito: danieladelfinadellorto.it