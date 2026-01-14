Savigliano e Manta in lutto per Roberto Fusta, ingegnere della Multitel Pagliero, stroncato da un malore sul lavoro

Savigliano e Manta sono unite dal dolore per l’improvvisa scomparsa di Roberto “Roby” Fusta, ingegnere meccanico di 51 anni, venuto a mancare nella serata di martedì 13 gennaio a seguito di un malore che lo ha colpito mentre si trovava sul luogo di lavoro.

Dipendente della "Multitel Pagliero" di Manta da oltre vent’anni, Fusta si trovava in azienda quando, dopo una breve pausa caffè con i colleghi, è rientrato nel suo ufficio dove si è sentito male improvvisamente, con tutta probabilità per un infarto. Immediato il trasporto all’ospedale Santa Croce di Cuneo, ma nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Originario di Levaldigi, Roberto viveva da tempo a Savigliano. Persona molto conosciuta e stimata, era un grande appassionato di sport e dedicava parte del suo tempo al volontariato come membro della Croce Rossa di Savigliano, attività che svolgeva con discrezione e spirito di servizio.

Profondo il cordoglio espresso dalla proprietà e dai colleghi della Multitel di Manta. In un messaggio pubblicato sui social si legge: “Desideriamo ricordare ‘Roby’ Fusta, collaboratore, collega e amico, che ci ha lasciati improvvisamente, lasciando in tutti noi un vuoto difficile da colmare. In oltre vent’anni in azienda, Roby è stato un esempio di competenza, disponibilità e grande umanità. Una persona discreta, mai sopra le righe, sempre rispettosa e gentile con tutti. Di quelle presenze silenziose che, quando vengono a mancare, fanno un rumore enorme. Sempre pronto ad aiutare e a dare un consiglio, Roby ha dimostrato la sua straordinaria generosità anche con un ultimo, grande gesto: la donazione delle cornee. Un atto che racconta più di mille parole la persona che era. Ci piace pensare che da lassù continui a vegliare su Multitel, che per lui era casa e famiglia, e su tutti noi che gli abbiamo voluto bene”.

Lascia la mamma Costanza Piola, il papà Giuseppe, il fratello Davide con Maria, i nipoti Jacopo e Vittoria, oltre a zii, zie, cugini e tutti i parenti.

La veglia di preghiera si terrà domani, giovedì 15 gennaio, alle 18,30 nella parrocchia di Sant’Andrea a Savigliano.

Il funerale sarà celebrato venerdì 16 gennaio alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Savigliano, con partenza in auto alle 10,15 dall’ospedale Santa Croce di Cuneo.