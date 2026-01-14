Alba piange Alessandro Leone, dirigente al servizio prevenzione infortuni dell’Asl Cn2

Ha suscitato comprensibile impressione tra i colleghi dell’Asl Cn2 e nelle tante persone che lo conoscevano la prematura scomparsa di Alessandro Leone, spentosi ad appena 49 anni per effetto di una malattia diagnosticata da poche settimane.

Albese, dipendente dell’Asl Cn2 da oltre 22 anni, dopo la laurea magistrale in Chimica Industriale conseguita a Torino nel 2000 (in anni recenti aveva conseguito un master in Gestione delle Sostanze Chimiche presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) lavorava come dirigente sanitario chimico allo Spresal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’azienda sanitaria.

Ad annunciarne la scomparsa la moglie Silvia, i figli Camilla e Giacomo, la madre Giuseppina e la suocera Paolina.

A loro i messaggi di cordoglio che giungono in queste ore da tanti colleghi e amici.

“Ricordo il dottor Leone con stima. L’ho conosciuto solo l’anno scorso, poco dopo aver assunto l’incarico di direttore generale, ma ho subito potuto apprezzare in lui la grande disponibilità e la passione per il proprio lavoro, sempre consapevole dell’importanza del servizio che con il suo ruolo poteva offrire alla collettività”, lo ricorda Paola Malvasio, direttore generale Asl Cn2.

“Questo lutto lascia nei colleghi del Dipartimento di Prevenzione una sensazione di vuoto e di tristezza. Di Alessandro ricorderemo le grandi doti professionali, il sorriso contagioso, l’umiltà, la generosità e la disponibilità. Per le altissime doti professionali è stato un punto di riferimento fondamentale per il Dipartimento e per il settore regionale della prevenzione”, prosegue Giuseppe Calabretta, direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Laura Marinaro, responsabile della struttura di Epidemiologia, Promozione salute e Coordinamento attività di prevenzione, lo ricorda così: “Alessandro è arrivato al Dipartimento di Prevenzione circa vent’anni fa e da subito abbiamo apprezzato, oltre alla sua professionalità, le sue doti di umanità, sempre attento a tutto e anche alle relazioni tra i colleghi, molto discreto, sempre rispettoso dei ruoli, una persona con dei valori saldi e sani, una persona perbene. Era un professionista serio, un chimico, desideroso di approfondire le sue conoscenze e competenze, pronto a svolgere i compiti consapevole delle ricadute sulla salute della collettività. Alessandro era umile, credo di non averlo mai sentito vantarsi di qualcosa. Era orgoglioso della sua famiglia, costruita con la sua amata Silvia, moglie e mamma dei loro due bimbi. Attraverso i suoi racconti, si percepiva il suo impegno a svolgere il compito di papà. Continuerà ad essere presente in tutti noi”.

I funerali si terranno domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 14.30 presso la Parrocchia di Nostra Signora della Moretta ad Alba.

Questa sera, mercoledì 14, è prevista la recita del rosario alle ore 19.30 nella stessa parrocchiale.

La salma riposerà poi nel cimitero di Alba.