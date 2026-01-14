Fidas di Gallo Grinzane: un 2025 di crescita e partecipazione con 238 sacche raccolte

Il 2025 si chiude con un bilancio positivo per il gruppo Fidas di Gallo Grinzane, che registra un ulteriore passo avanti sul fronte delle donazioni e della partecipazione. Nell’arco dell’anno sono state raccolte 238 sacche di sangue, con un incremento del 7,3% rispetto al 2024, un risultato che conferma la solidità del gruppo e la continuità dell’impegno sul territorio.

Nel dettaglio, le donazioni effettuate sono state 223 di sangue intero e 15 di plasma, numeri che restituiscono l’immagine di una base di donatori stabile e attiva.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati – commenta Franco Sampò, riconfermato alla guida del gruppo –. Un aumento costante come quello registrato nel 2025 è il segno di una comunità sensibile e attenta, sempre pronta a fare la propria parte. Ogni donazione è un gesto che salva vite e rafforza i legami tra le persone”.

Il gruppo conta oggi 156 donatori regolari, di cui 46 donne e 30 under 30, con l’ingresso di cinque nuovi donatori nel corso dell’anno. Dati che confermano non solo la tenuta del gruppo, ma anche la sua capacità di rinnovarsi, coinvolgendo nuove generazioni.

“La presenza di tanti giovani e l’aumento della componente femminile ci incoraggiano molto – prosegue Sampò –. Significa che il messaggio della donazione sta passando e che il futuro della Fidas è in buone mani. Continueremo a promuovere iniziative di sensibilizzazione e a collaborare con scuole e associazioni del territorio, perché la cultura del dono è un patrimonio da condividere e tramandare”.

Lo sguardo è già rivolto al 2026: la prossima donazione è fissata per domenica 8 febbraio, mentre nel corso dell’anno alcune giornate si svolgeranno anche di sabato, per agevolare la partecipazione di chi è impegnato con lavoro o studio durante la settimana.

“Il gruppo è in salute, motivato e coeso – conclude il presidente –. Ringrazio tutti i volontari e i donatori: il loro contributo quotidiano è il cuore pulsante di questa grande famiglia”.