Alba, l’ultimo saluto a Paolo e Francesco Foglino venerdì nella chiesa parrocchiale di Cristo Re

Si terranno venerdì 16 gennaio i funerali di Paolo e Francesco Foglino.

Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato dopo le autopsie tenute all’ospedale di Verduno, la famiglia ha potuto disporre le esequie.

Ad annunciarle Flavia, mamma di Francesco, Anna e Franco Foglino, che con le loro famiglie e tutti gli amici "li piangono e portano nel cuore".

L’ultimo saluto a padre e figlio, uccisi dal monossido di carbonio a Castelrotto di Guarene, verrà dato con una funzione in programma alle ore 14.30 presso la chiesa di Cristo Re ad Alba. Nella stessa parrocchiale verrà recitato un rosario di preghiera, giovedì sera alle ore 20.30.

Sarà possibile far visita a Paolo e Francesco presso l’ospedale di Verduno, fanno ancora sapere i familiari, che ai propri cari hanno voluto dedicare sentimenti di amore e speranza: "Nulla della nostra vita va perduto: nessun frammento di bontà e di bellezza nessuna lacrima e nessuna amicizia".