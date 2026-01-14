In fase di demolizione il ponte di via Alba a Savigliano: al via il cantiere per la nuova infrastruttura sul Mellea [FOTO]

È in fase di ultimazione la demolizione del ponte di via Alba, iniziata lunedì 12 gennaio, che successivamente sarà sostituito da uno nuovo.

“L’abbattimento - spiega Federica Brizio, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, avviene con un apposito martello pneumatico di grandi dimensioni non attraverso delle esplosioni”.

Si tratta invece di uno smontaggio avvenuto poco alla volta e cominciato dai due lati del manufatto. “I primi lavori di abbattimento – aggiunge Brizio – sono cominciati con la realizzazione di una pista per scendere nel torrente, in modo da poter caricare le macerie via via che procederà la demolizione”.

Il cantiere in via Alba è stato aperto lo scorso 15 settembre. L’operazione serve per completare l’innalzamento degli argini sul torrente Mellea necessari a difendere dalle acque la nuova area commerciale costruita poco più in là. Sostituendo il vecchio ponte, in caso di piena potrà passare più acqua rispetto a prima.

“Siamo consapevoli dei disagi arrecati in questi mesi dalla chiusura del ponte -afferma Brizio - ma le tempistiche non sono state determinate da noi: le operazioni di spostamento dei cavi relativi ai sottoservizi che attraversavano il manufatto hanno richiesto interventi complessi e tempi più lunghi del previsto”.

Il nuovo ponte verrà realizzato in acciaio con spallette in cemento e rifiniture in ‘corten’, un particolare tipo di acciaio basso legato noto per la sua capacità di 'auto-proteggersi' dalla corrosione. È un materiale vivo che cambia aspetto nel tempo: se esposto agli agenti atmosferici, non si deteriora come il ferro comune, ma sviluppa una patina superficiale protettiva dal caratteristico colore bruno-arancio, simile alla ruggine.

Da inizio lavori è stata costruita una passerella pedonale provvisoria che sarà sostituita a fine lavori.

L’opera, dal valore complessivo di 835 mila euro, è inserita nell’intesa sugli argini che coinvolge la società privata San Diego, impegnata nella realizzazione dell’area commerciale di via Alba, insieme al Comune di Savigliano e alla Regione Piemonte.