Orari prolungati per l’Ecosportello di Bra

Nelle prossime settimane l’Ecosportello comunale di corso Monviso amplierà il suo orario di apertura operando il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17, il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 8,30 alle 12,30. L’orario prolungato viene introdotto per agevolare gli utenti in occasione della distribuzione ai cittadini braidesi delle dotazioni 2022 per la raccolta rifiuti che ha preso il via in questi giorni.

Gli operatori della STR – Società trattamento rifiuti provvederanno a consegnare a domicilio i sacchetti per i rifiuti operando sette giorni su sette, anche in orario serale, con l’obiettivo di trovare a casa il maggior numero di utenti. Orientativamente, fino al 31 ottobre la distribuzione dovrebbe riguardare Pollenzo, Riva, Falchetto, Boschetto, Ca’ del Bosco, San Michele, San Matteo, Vallechiara-Fey, San Giovanni Lontano e Gerbido-La Bassa. Dall’1 al 20 novembre le consegne toccheranno invece Bandito, Bescurone e Madonna Fiori, mentre nei giorni dal 21 novembre al 15 dicembre si procederà con il Centro cittadino e il quartiere Oltreferrovia.

Coloro i quali non potranno garantire la presenza nel periodo indicato per la consegna potranno lasciare la delega compilata ad un vicino o un parente che abita nello stesso stabile o nelle immediate vicinanze. In caso di mancata consegna per assenza del destinatario verrà lasciato in buca un avviso che inviterà a prenotare on-line un appuntamento presso l’Ecosportello per il ritiro (www.verdegufo.it - area prenotazioni) per evitare attese e assembramenti. Il ritiro potrà avvenire senza fretta, in qualunque momento. Si deve infatti ricordare che anche per il prossimo anno si continuerà ad utilizzare i sacchi bianchi con banda rossa distribuiti nel 2020 e nel 2021, che rimarranno quindi ancora validi per tutto il 2022 fino ad esaurimento.

Nel corso della distribuzione nessun operatore, che sarà identificato da cartellino di riconoscimento STR, dovrà o potrà chiedere di entrare in casa per le operazioni di consegna, né sarà autorizzato a chiedere denaro. Gli utenti non saranno contattati telefonicamente da alcun soggetto per fissare appuntamenti per le consegne.

Per eventuali dubbi, è possibile contattare l’Ecosportello al numero 0172.201054 o scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz. L’accesso all’ufficio è consentito solo previa prenotazione. Non è richiesto agli utenti il possesso del green pass.