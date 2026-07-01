Asl Cn2, il dottor Salvatore De Roberto è il nuovo direttore di recupero e riabilitazione

L'Asl Cn2 annuncia la nomina del dottor Salvatore De Roberto in qualità di direttore della Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione. Un incarico che valorizza il lungo percorso professionale e umano sviluppato all'interno dell'azienda sanitaria, riconoscendo le competenze maturate in quasi trent'anni di attività.

Laureatosi con lode in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania nel 1987, il dottor Salvatore De Roberto ha conseguito le specializzazioni in medicina dello sport, in angiologia medica e in medicina fisica e riabilitazione. Ha inoltre approfondito diversi ambiti tra cui l'ecografia muscolo-scheletrica e la terapia con onde d'urto, ottenendo nel 2016 la certificazione internazionale Sitod-Ismst.

Dopo le prime esperienze a Catania e all'Asl di Enna, dal 1998 presta servizio presso l'Asl Cn2 come dirigente medico. Dal 2007 al 2017 è stato responsabile della Struttura di Logopedia, dal 2024 responsabile della Struttura di Degenza Riabilitativa e, dal mese di luglio 2025, direttore facente funzione del reparto. Parallelamente all'attività clinica, ha insegnato come professore a contratto presso l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

"Siamo lieti di affidare al dottor De Roberto la guida della Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione – dichiara la dottoressa Paola Malvasio, direttrice generale dell'Asl Cn2 –. La sua lunga esperienza professionale, maturata in gran parte all'interno della nostra azienda negli ultimi decenni, rappresenta una garanzia di continuità e di ulteriore sviluppo per una struttura strategica nel percorso di cura dei pazienti".

"Ringrazio la direzione generale per la fiducia accordatami e tutti i professionisti con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni – afferma il dottor Salvatore De Roberto –. Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Continueremo a lavorare per consolidare e sviluppare ulteriormente i servizi offerti, mantenendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni".

La struttura svolge attività di cura e recupero funzionale di pazienti affetti da disabilità temporanee o permanenti. Nel corso del 2025 il reparto ha registrato un'intensa attività clinica, erogando complessivamente 7.670 prime visite ambulatoriali, 373 prime visite domiciliari, 57.941 prestazioni fisioterapiche ambulatoriali, 4.389 prestazioni fisioterapiche domiciliari e 29.040 prestazioni nei reparti di degenza.

Nel quadro della programmazione, il dottor Salvatore De Roberto è già impegnato a promuovere un modello di gestione capace di guidare il cambiamento sul territorio attraverso la presa in carico multidisciplinare, la continuità tra ospedale e territorio, la telemedicina e la teleriabilitazione.

[Il dottor De Roberto con la direttrice generale Paola Malvasio, il direttore amministrativo Claudio Monti e, primo da sinistra, il coordinatore Massimiliano Zichi]