Verzuolo, arriva il semaforo all'incrocio che porta alle scuole superiori: via ai lavori entro luglio

L'incrocio di Verzuolo tra la SP 589 e via IV Novembre dove sarà installato il nuovo semaforo

L'atteso impianto semaforico all'incrocio tra via IV Novembre e la Strada provinciale 589, in corrispondenza del bivio che conduce al polo delle scuole superiori (Agraria e Itis) sulla collina di Verzuolo, diventerà presto realtà.

I lavori sono infatti previsti entro il mese di luglio e rappresentano una delle principali opere finanziate con la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale.

A presentare l'intervento è stato l'assessore al Bilancio Luca Franco, illustrando una manovra da quasi 250 mila euro. «Gran parte della variazione – ha spiegato – deriva dall'utilizzo di avanzi vincolati che, grazie a un attento lavoro svolto insieme agli uffici comunali, siamo riusciti a recuperare e destinare a opere concrete. Questo ci permette di intervenire subito su progetti importanti per il territorio, come il nuovo impianto semaforico sulla Strada provinciale 589, all'altezza del bivio che conduce all'Itis Rivoira e all'Istituto Agrario.

"Una parte consistente della variazione di bilancio – ha spiegato l'assessore – nasce dall'impiego di avanzi vincolati che, grazie a un accurato lavoro svolto insieme agli uffici comunali, siamo riusciti a recuperare e a destinare a interventi concreti. Questo ci consente di finanziare fin da subito opere importanti per il territorio, come il nuovo impianto semaforico sulla Strada provinciale 589, in corrispondenza del bivio che conduce all'Itis Rivoira e all'Istituto Agrario. Per l'opera sono stati stanziati oltre 171 mila euro".

L'installazione del semaforo risponde a una criticità emersa già nel 2023, in occasione dell'apertura del nuovo Itis Rivoira, realizzato accanto all'Istituto Agrario sulla collina di Verzuolo. Fin da allora era apparso evidente come l'incrocio tra via IV Novembre e la Provinciale 589 avrebbe dovuto sostenere un notevole incremento del traffico, dovuto alla presenza di circa 700 persone tra studenti delle due scuole, docenti e personale scolastico

Nel corso degli ultimi anni erano state valutate diverse soluzioni per migliorare la sicurezza e la viabilità dell'area.

Alla fine la scelta è ricaduta sull'impianto semaforico, ritenuto la soluzione più efficace per regolare il traffico in uno dei punti più delicati della viabilità cittadina, garantendo maggiore sicurezza agli studenti e agli automobilisti che ogni giorno percorrono l'arteria provinciale. Con l'avvio dei lavori previsto entro luglio, il progetto entra così nella sua fase operativa, dando una risposta a una richiesta avanzata fin dall'apertura del nuovo polo scolastico.