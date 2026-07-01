Fossano, Antonella Masento alla guida del Lions Club sotto il segno del servizio

In una suggestiva cornice ai piedi del monte Bisalta, domenica 28 giugno si è svolto il tradizionale passaggio di campana del Lions Club, alla presenza di soci, simpatizzanti e autorità lionistiche. Antonella Masento ha assunto ufficialmente la guida del club, succedendo a Marina Mana, alla quale sono andati i ringraziamenti e la stima della nuova presidente per il lavoro svolto nel corso del mandato uscente.

Molto conosciuta a Fossano, dove gestisce con il marito la storica oreficeria di via Roma, Masento è da tempo attiva nel tessuto sociale cittadino. Fa parte del direttivo del Borgo Salice e svolge attività di volontariato nella Pro Loco, elementi che ne confermano il forte legame con la comunità locale.

Nel discorso di insediamento, la nuova presidente ha richiamato il valore della coesione interna e della partecipazione condivisa. “Il Lions club non è fatto di singoli, ma di una squadra”, ha sottolineato Masento, invitando i soci a continuare a offrire idee, tempo e impegno. L’obiettivo indicato per il nuovo anno sociale è quello di coniugare continuità nel servizio e rinnovamento nell’amicizia, nel solco del motto lionistico “We Serve”.

Accanto ai progetti storici del club, tra cui il Villaggio della Salute e il Poster per la Pace, il nuovo anno sociale vedrà anche la nascita di iniziative inedite sviluppate in sinergia con enti, scuole e istituzioni. Al centro della programmazione ci saranno ambiente, cultura, legalità e salute, con una particolare attenzione alle persone e alle fasce più fragili della comunità.

Il momento più toccante della giornata è arrivato sul finale dell’intervento della presidente, quando Masento, visibilmente commossa, ha voluto dedicare il suo anno di presidenza alla memoria della socia e amica Francesca, scomparsa troppo presto. Ad affiancarla nel nuovo percorso sarà il Consiglio direttivo composto da Fabio Gallo come vice presidente, Selina Amenta cerimoniere, Graziella Bramardo segretario, Wilma Sciandra tesoriere, Daniela Operti Leo advisor, Marina Mana addetto Comitato Soci, Paola Launo addetto Comitato Service, Carlo Zampardi coordinatore LCIF di club, Ivana Tolardo addetto stampa e comunicazione e Giuseppe Bella addetto IT.