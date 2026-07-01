Valdieri, sindaco e consigliere in prima linea dopo il temporale: rimuovono gli alberi pericolanti a ridosso della strada [FOTO]

Non hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e non hanno perso tempo. Ricevuta la segnalazione dei cittadini, si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza la strada e rimuovere gli alberi caduti che, dopo il violento temporale, rappresentavano un serio pericolo per la circolazione stradale tra Valdieri e Sant'Anna.

È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Valdieri mentre impersava il temporale. Il sindaco, Guido Giordana, affiancato dal consigliere comunale Michele Panero, è intervenuto personalmente per mettere in sicurezza il tratto di strada interessata da alcuni alberi pericolanti e pericolosi, in particolare sul rettilineo e in prossimità dei tornanti.

“Appena ci è arrivata la segnalazione siamo intervenuti subito – racconta il sindaco –. Siamo partiti direttamente dal Comune, senza nemmeno avere il tempo di cambiarci, perché la priorità era eliminare immediatamente il pericolo per chi transitava su quella strada”.

L'intervento ha permesso di rimuovere rapidamente le piante cadute e ripristinare le condizioni di sicurezza, evitando che gli ostacoli potessero provocare incidenti.

“Non abbiamo aspettato l'arrivo di altri organi, come i vigili del fuoco, perché in quel momento era fondamentale agire nel più breve tempo possibile”, spiega ancora il primo cittadino. “La strada presentava una situazione di forte criticità e abbiamo ritenuto doveroso intervenire immediatamente per tutelare gli automobilisti”.

Al fianco del sindaco, come testimoniano le immagini, c'era Michele Panero, consigliere comunale e vicepresidente dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, che ha collaborato direttamente alle operazioni di rimozione delle piante e di messa in sicurezza della viabilità.

L'azione si inserisce nell'attività di monitoraggio del territorio avviata dall'Amministrazione comunale dopo i temporali che hanno interessato la valle Gesso. Ma anche occasione per riportare all'attenzione dei cittadini proprietari dei terreni che affacciano sulle strade comunali l'importanza di intervenire come previsto dalla relativa ordinanza alla rimozione di alberi e arbusti che potrebbero rappresentare un pericolo alla circolazione se troppo a ridosso, come nel caso specifico.



Sono inoltre in corso da parte del sindaco le segnalazioni all'Enel per la richiesta di un intervento dei tecnici su un palo per danni da fulmini rilevati da più cittadini in seguito al temporale pomeridiano.