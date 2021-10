Halloween al Museo Eusebio di Alba

Quest’anno il Museo Civico Federico Eusebio propone una nuova attività per i bambini: la festa di Halloween.

I partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro particolare… la caccia agli scheletri! Gli operatori museali accompagneranno i piccoli visitatori in un’avventura ricca di indovinelli, intrighi e misteri da risolvere, con una dolce pausa per la merenda.

Chi lo desidera può partecipare all’attività mascherato a tema.

Attività consigliata per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

Ai genitori che intendono fermarsi in museo è richiesto il green pass.

Vi aspettiamo domenica 31 ottobre, dalle 15 alle 18, al Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”, in via Vittorio Emanuele II, n. 19 ad Alba

La prenotazione è obbligatoria al numero 0173 292475 o alla mail museo@comune.alba.cn.it.