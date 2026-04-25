Le celebrazioni del 25 aprile a Mondovì: "Comprendere e onorare la vittoria della democrazia sulla barbarie"

"Quando la contemporaneità che ci circonda sembra nuovamente sprofondare nel baratro di una crudeltà bellica universale, diventa fondamentale saper rileggere il nostro passato per celebrare chi non si è tirato indietro e ha scelto di sacrificare la propria vita per un futuro migliore -, questo il pensiero del sindaco, Luca Robaldo per l’ottantunesimo anniversario della nostra Liberazione -. Comprendere e onorare la vittoria della democrazia sulla barbarie della dittatura rappresenta l’unico modo per non farci di nuovo sopraffare da chi vuole annientare la libertà individuale e collettiva, calpestando i diritti inviolabili di ogni cittadino. La Festa della Liberazione, dunque, come orgoglio condiviso che non può essere divisivo né discutibile, ma soprattutto come straordinaria occasione per riflettere sulla grandezza fragile della nostra società democratica. Nel commemorare la Medaglia di Bronzo al Valor Militare che ancora oggi sottolinea l’eroismo della nostra città, invito fin da ora tutti i Monregalesi a festeggiare questa ricorrenza in modo solenne, partecipato e comunitario".

Ricco il programma di iniziative che l'amministrazione comunale, le scuole e le associazioni locali hanno predisposto in occasione della Festa della Liberazione.

Dopo la presentazione del libro “La guerra alla guerra” con la partecipazione di Anna Gasco e Antonella Romeo, per un’iniziativa promossa dall’ANPI Mondovì in collaborazione con il Coordinamento Donne in Cammino per la Pace e l'incontro con i ragazzi del Comprensivo 2 dedicato al percorso delle targhe della memoria, oggi, sabato 25, dopo la Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino in piazza Monsignor Moizo, si terrà il corteo per le vie cittadine.

Come da tradizione si percorrerà via Piandellavalle, piazza Santa Maria Maggiore, via Prato, corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, piazza della Repubblica, via Einaudi, via Cornice e via Delvecchio. In prossimità del monumento “Morti per la Libertà”, poi, il saluto del sindaco e delle autorità presenti e orazione ufficiale di Bruno Maida, professore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino.

Alle 17.30 presso il Museo della Ceramica di Mondovì, la presentazione del libro di Jacopo Tomatis “Bella Ciao: una canzone, uno spettacolo, un disco” a cura dell’associazione culturale “Gli Spigolatori” in collaborazione con il Museo della Ceramica.

Martedì 28 aprile, alle 11, presso la sala delle conferenze “Lugi Scimè”, ancora, spazio all’incontro “Ricorda: la memoria diventa tale quando si trasforma in partecipazione” a cura dell’Istituto “Arché” con la consegna al Comune di Mondovì di una scultura realizzata dagli studenti per celebrare l’Anniversario della Liberazione.

Mercoledì 29 aprile, infine, a partire dalle ore 10.30 con ritrovo in piazza Santa Maria Maggiore, “Camminata per la Liberazione” a cura dell’Istituto “Cigna-Baruffi-Garelli” con un lungo corteo cittadino che attraverserà il centro di Breo per concludersi in piazza XXIX Aprile. Saranno previsti approfondimenti storici e musicali a tema e interventi istituzionali a cura del Comune di Mondovì, dell’A.N.P.I. Sezione di Mondovì, dell’A.N.P.I. Sezione di Carrù e dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo.