Saluzzo palco a cielo aperto con "La Città Svelata", uno dei momenti più attesi nell'ambito della decima edizione di START/Storia e Arte

Saluzzo apre le sue porte. Dal 1° al 3 maggio, per tre pomeriggi, nel cuore della Città Alta, l'antica capitale del Marchesato diventa un palcoscenico a cielo aperto con "La Città Svelata", uno dei momenti più attesi nell'ambito della decima edizione di START/Storia e Arte Saluzzo.

Curato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con Porta di Valle Saluzzo e Pianura, l'appuntamento offre per tre pomeriggi consecutivi la possibilità di entrare in luoghi normalmente inaccessibili, accompagnati da una guida lasciandosi trascinare dalla curiosità tra cortili, palazzi e giardini. Quattro i siti eccezionalmente visitabili con accompagnamento: la Casa bassa del Marchese sulla Salita al Castello, edificio nato come dependance della Castiglia e poi trasformato in palazzo nobiliare dalla famiglia Della Chiesa di Benevello nel Settecento; la Cappella marchionale in piazzetta San Giovanni, cappella sepolcrale dei marchesi dedicata al Santo Sepolcro e considerata una delle testimonianze più alte del patrimonio scultoreo saluzzese, recentemente restaurata; l'abside esterno della chiesa di San Giovanni in via Della Chiesa 12, un punto di osservazione del tutto inedito per ammirare strutture architettoniche e sculture decorative dalle mille forme; e infine l'ex Seminario di piazza Vineis 11, edificio di origine seicentesca su impianti medievali, che nel 1817 divenne sede del Seminario dei chierici e oggi ospita la Caritas diocesana.

Le visite guidate partono ogni trenta minuti dalle 14.30 alle 18.30, con ritrovo all'Infopoint START di Salita al Castello. La prenotazione è obbligatoria: il biglietto cumulativo per tutti i siti è acquistabile presso l'Ufficio turistico IAT/Porta di Valle di Saluzzo in Piazza Buttini 1/A, all'Infopoint START nei giorni dell'evento fino a esaurimento, oppure online su www.insitetours.eu, alle stesse tariffe applicate lo scorso anno.

Anche i musei del circuito MuSa, la Castiglia, Casa Cavassa, l'Antico Palazzo Comunale e Casa Pellico, sono aperti con ingresso ridotto per tutti i visitatori. Al Tastè, negli spazi dell'Antico Palazzo Comunale, il Circolo filatelico e numismatico "G. B. Bodoni" allestisce una mostra di cartoline storiche di Saluzzo. Il sabato 2 maggio, con orario continuato dalle 10 alle 18, apre straordinariamente anche il Museo diocesano di arte sacra in via Maghelona 7.

A fare da cornice alle visiye di Città Svelata, le mostre in corso in occasione di START: "Di bosco, di legno, disegno" curata da Axel Iberti a Casa Cavassa, nell'ambito dell'88ª Mostra Nazionale dell'Artigianato; "Reminiscence" di Francesca Casale Sensu alla Castiglia, progetto di arte olfattiva partecipata realizzato insieme a studenti delle scuole superiori saluzzesi. Fino al 10 maggio rimane aperta all'Ala di Ferro, in Piazza Cavour, anche "Un PO di Storia: il paesaggio infinito", il progetto fotografico di Daniele Marzorati nato da una residenza a Paesana nell'estate 2025, proposto in chiave espositiva dalla Fondazione Garuzzo e da SKART Magazine. così come "Horizons, célébrer ce qui dure", nella Sala Marchionale di San Giovanni con le opere del pittore francese Alain Sagault. "L'artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro" di Confartigianato Cuneo, visitabile al Monastero della Stella fino al 3 maggio, infine, è un percorso narrativo che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale raccontando l'evoluzione dell'artigianato contemporaneo.

Per informazioni e prenotazioni su La Città Svelata: Ufficio turistico IAT/Porta di Valle di Saluzzo, Piazza Buttini 1/A, tel. 0175-46710, mail info@visitsaluzzo.it. Programma completo su startsaluzzo.it