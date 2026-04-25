Orienteering protagonista in provincia di Cuneo: North West Cup 2026, tre grandi appuntamenti nazionali dall'1 al 3 maggio

La provincia di Cuneo si prepara ad accogliere uno dei più importanti eventi nazionali di orienteering (corsa d'orientamento), organizzato da ASD Oricuneo, la North West Cup 2026, che nei giorni 1, 2 e 3 maggio porterà sul territorio tre prestigiose competizioni valide per la Coppa Italia e per il Campionato Italiano.

Tre giornate di sport, natura, tecnica e promozione del territorio che richiedono un grande impegno organizzativo e un notevole dispendio di forze da parte dell'associazione, con l'obiettivo di offrire un evento di alto livello tecnico e sportivo.

Il programma delle gare prevede:

1 maggio - Pianfei

COPPA ITALIA IN BOSCO-5ª PROVA-LUNGA DISTANZA Ritrovo alle ore 13.00 presso la Cappella di San Sebastiano, località Mussi.

2 maggio - Demonte

COPPA ITALIA - 6ª PROVA - SPRINT

Gara nel centro storico di Demonte

Ritrovo alle ore 09.00 in Piazza Nuto Revelli.

3 maggio - Bergemolo

CAMPIONATO ITALIANO MEDIA DISTANZA

valido anche come COPPA ITALIA-7ª PROVA - MEDIA DISTANZA

Ritrovo alle ore 09.00 presso il Rifugio Olmo Bianco di Bergemolo.

Sono attesi oltre 600 partecipanti per ciascuna giornata di gara, con atleti provenienti da tutta Italia e anche da Francia, Svizzera e altri Paesi europei, a conferma dell'importanza nazionale e internazionale della manifestazione.

L'evento avrà inoltre una significativa visibilità mediatica: la Federazione realizzerà infatti un servizio televisivo dedicato, che sarà trasmesso prossimamente su Rai Sport.

La manifestazione è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione CRC, al patrocinio e alla preziosa collaborazione dei Comuni di Pianfei e Demonte, della Unione Montana Valle Stura e di numerosi sponsor locali che hanno sostenuto concretamente il progetto.

Particolare attenzione è riservata anche alla promozione di questo sport verso il grande pubblico: in ogni gara sarà infatti presente la categoria "Esordienti", aperta a tutti, anche a piccoli gruppi, per permettere a chiunque di avvicinarsi e provare l'orienteering, disciplina che unisce corsa, strategia, lettura del territorio e contatto con la natura.

INDIRIZZO: C/O Bruno Giacomo-Via Don Minzoni, 15, 12100 Cuneo INFO: asdoricuneo@gmail.com; info@oricuneo.it WEB: www.oricuneo.it