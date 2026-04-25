EVENTI / Weekend della Liberazione in Granda, un calendario ricco tra sagre, cultura e natura

Il week end della Liberazione sarà ricco di eventi in Granda, con le prime sagre paesane (Frabosa Sottana, Macra, Piozzo, Trinità …), la Fiera Internazionale Vinum ad Alba, la Sagra del Gorgonzola DOP a Cavallermaggiore e numerose occasioni di trascorrere giornate all’aperto con passeggiate enogastronomiche (Pianfei, Vottignasco …) e culturali, escursioni o visite guidate.

La rassegna Castelli Aperti propone di riscoprire il patrimonio storico della provincia (vedi spazio dedicato), mentre prosegue la stagione dei concerti, delle rappresentazioni teatrali, delle mostre d’arte e di fotografia.

Completano le occasioni del fine settimana eventi sportivi, mercatini e proposte di laboratori per grandi e piccini.

Si consiglia sempre di consultare le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Castelli Aperti

Prosegue la rassegna 'Castelli Aperti', che per il week end della Festa della Liberazione offre un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del territorio piemontese. Dalle fortificazioni medievali, alle residenze nobiliari immerse nel verde, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, eventi tematici e attività per tutte le età, in un viaggio tra storia, architettura e memoria.

Ecco l’elenco di tutti i beni storici aperti in Granda sabato 25 e domenica 26 aprile:

Alba – Museo Diocesano: 25 e 26 aprile aperto dalle 11 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 25 e 26 aprile aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra frazione Pollenzo - Agenzia di Pollenzo: 25 aprile La Banca del Vino è aperta dalle ore 10 alle 14 e dalle 14 alle 19. Ingresso libero, degustazioni a pagamento.

Bra – La Zizzola: 25 e 26 aprile dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: 25 e 26 aprile aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: 25 e 26 aprile aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: 25 e 26 aprile ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: 25 e 26 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: 25 e 26 aprile aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: 25 e 26 aprile dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: 25 e 26 aprile aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: 25 e 26 aprile aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: 25 e 26 aperto con orario 10.30-18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: 25 e 26 aprile aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Generale Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: 25 e 26 aprile dalle ore 10 alle ore 18.

Saluzzo - Casa Cavassa: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.htm

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: 25 e 26 aprile visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.htm

Saluzzo – La Castiglia: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Saluzzo - Per tutto il periodo della manifestazione “Start/Storia Arte Saluzzo”, dall’11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 25 e 26 aprile visite ore 9.30 e ore 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: 25 e 26 aprile visite ore 10.30 e 15. La prenotazione è consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: 25 e 26 aprile aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 25 e domenica 25 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, ultimi giorni di apertura della mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe” presso Spazio Innovazione in via Roma 17. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO - BOMBONINA: FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 26 aprile si festeggia San Magno a Bombonina con le “Raviole ed san Magn”, pranzo nel salone polivalente della frazione. Info: 348 51 19 271 - 345 70 14 632.

CUNEO: FIRME D’AUTORE

Domenica 26 aprile alle ore 20.30, al Teatro Toselli, concerto della band “Firme d’Autore” . Il ricavato della serata sarà devoluto a “La cura dello sguardo”, associazione cuneese che si occupa di cure palliative.

CUNEO: PORTO NARBONA

Domenica 26 aprile, alle ore 21, al teatro Don Bosco, si esibiranno i Porto Narbona con lo spettacolo “Se c’è una strada dentro il cuore degli altri”, nell’ambito della rassegna “Spettacolare”. Info: 327 25 94 014.

***

ALBA: VINUM

Sabato 25 e domenica 26 aprile, torna nel centro storico della città la 48ª edizione di “Vinum Alba”, Fiera Internazionale dei vini del Piemonte, la manifestazione che ogni anno trasforma Alba nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Il pubblico potrà intraprendere un grande percorso di degustazione dedicato alle eccellenze vitivinicole piemontesi, accompagnato dalle proposte di Street Food ëd Langa, curato dai Borghi albesi con la qualità degli ingredienti del territorio e le ricette della tradizione rivisitate in chiave più fresca e smart –, dai laboratori dedicati al vino, da cene tematiche e da numerosi eventi collaterali. Info: https://www.vinumalba.com/

ALBA: VISIONI D’ARTE

Sabato 25 e domenica 26 aprile in occasione di Vinum, speciale iniziativa nella chiesa di San Giovanni Battista di ALBA con “Visioni D’Arte” in 3D . Orario dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info: https://www.sangiovannialba.it/

ALBA: BACCO&ORFEO

Domenica 26 aprile, alle ore 11, presso la chiesa di San Giuseppe, per la rassegna Bacco&Orfeo, tre solisti all’Opera, Giuseppe Nova flauto, Antonio Puglia clarinetto, Mariano Meloni pianoforte. Musiche di Carulli, Cilea, Bellini, Bizet, Rossini. Info: www.albamusicfestival.com/it/bacco-orfeo-2026

ALBA: FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Domenica 26 aprile, alle ore 21, torna il Festival Organistico Internazionale nella chiesa di Cristo Re, con il secondo appuntamento della ottava edizione, con l’organista tedesco Andreas Meisner, titolare del Duomo di Altenberg e musicista di fama internazionale. Ingresso libero.

***

BEINETTE: FESTA 50 ANNI DI AVIS

Sabato 25 aprile dalle 10.30 inizieranno i festeggiamenti per il 50° anniversario dell’Avis beinettese. Seguiranno pranzo, sfilata con banda musicale, Dj Set.

***

BENE VAGIENNA: COINCIDENZE

Sabato 25 aprile, dalle 11 alle 18, presso Marsam Locanda, si svolgerà l’edizione 2026 di Coincidenze, con incontri, dibattiti, mostre pittura, scultura, fotografica, auto d’epoca, degustazione e altro. Info: www.coincidenze.org

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BOSSOLASCO: LOULOU LE FRONDEUR

Sabato 25 aprile, alle ore 21, il Salone Falcone ospiterà la proiezione di “Loulou, le frondeur”, il nuovo film-documentario del regista Remo Schellino, scritto con la collaborazione di Alessandra Abbona. Il film ricostruisce, per la prima volta in modo completo, la vicenda di Louis Chabas, detto Loulou. Info. www.comune.bossolasco.cn.it www.visitbossolasco.it

***

BOVES - RIVOIRA: SAN ISIDORO

Nel week end si festeggia il patrono San Isidoro nella frazione bovesana, con festa della birra “Sant’Isidoro by night” il sabato sera. Domenica 26 aprile passeggiata nella natura in bicicletta con 5 tappe gastronomiche.

***

BRA: APERTURA ZIZZOLA

Da sabato 25 aprile riapre al pubblico l’edificio simbolo di Bra, la Zizzola. I visitatori potranno accedere gratuitamente al parco tutti i sabati e le domeniche fino a fine ottobre, dalle 10 alle 18 con orario continuato. Accesso gratuito con i medesimi orari anche al museo interattivo “Casa dei braidesi”, ospitato all’interno della Zizzola.

BRA: BACCO&ORFEO

Domenica 26 aprile, alle ore 16.30, presso la chiesa di Santa Chiara, per la rassegna Bacco&Orfeo, tre solisti all’Opera, Giuseppe Nova flauto, Antonio Puglia clarinetto, Mariano Meloni pianoforte. Musiche di Carulli, Cilea, Bellini, Bizet, Rossini. Info: www.albamusicfestival.com/it/bacco-orfeo-2026

BRA: MERCATINO DEL VINTAGE

Sabato 25 aprile, dalle 8 alle 19, le vie di Bra ospiteranno il Mercatino del Vintage, dell’Antiquariato e dell’Artigianato Artistico.

***

BUSCA: ESCURSIONE E MOSTRA

Sabato 25 aprile ritrovo alle ore 10 in Casa Francotto per visita guidata alle cave di alabastro con guida naturalistica e la visita alla Mostra Fotografica “Negativi Dimenticati”. Biglietto unico scontato. Info: 371 54 20 603 - https://casafrancotto.it/

***

CANALE: BENVENUTO ROERO

Sabato 25 e domenica 26 aprile, presso l’Enoteca Regionale del Roero di Canale, si terrà “Benvenuto Roero” degustazione di nebbiolo del Roero e grandi rossi del territorio, in turno unico, in entrambe le giornate, con orario continuato 11-18. Info: 0173/978228 - www.enotecadelroero.it

***

CAVALLERMAGGIORE: SAGRA DEL GORGONZOLA

Nel week end proseguono gli eventi di uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio, la nona edizione della "Sagra del Gorgonzola DOP". Oltre quaranta appuntamenti tra concerti, mostre, degustazioni e spettacoli incentrati sul tema “Mangia, Balla e Ama” che trasformeranno il centro storico in una grande piazza del gusto a ingresso libero. Info: https://www.cavaeventi.it/

***

CERESOLE D’ALBA: MUBATT

Domenica 26 aprile sarà aperto il 'MUbatt – Museo della Battaglia del 1544', con possibilità di visite guidate completamente gratuite e passeggiate sui sentieri del territorio, pronti ad accogliere escursionisti di ogni livello. Info: 0172/574135 – info@comune.ceresoledalba.cn.it . www.comune.ceresoledalba.cn.it

***

CHERASCO: 13° ANNIVERSARIO MUSEO DELLA MAGIA

Sabato 25 aprile Il Museo della Magia di Cherasco festeggia il 13° Anniversario dell'apertura e organizza una giornata di spettacoli no stop e tante magie da fare e da vedere insieme a grandi maghi e illusionisti. Orari: 10-13 /14.30-18.30. Info: https://museodellamagia.it

CHERASCO: MOSTRA A PALAZZO SALMATORIS

Nel week end aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO: CHERASCO CITTÀ STELLATA: UN ITINERARIO SENZA TEMPO

Domenica 26 aprile sarà organizzato un tour intitolato, “Cherasco, città stellata: un itinerario senza tempo”, viaggio alle origini della città. Info: www.visitlmr.it

***

COSTIGLIOLE SALUZZO: OUVERTURE DES SAPONETTES

Domenica 26 aprile, alle ore 16.30, presso il Palazzo Sarriod de La Tour, nell'ambito della rassegna teatrale "Il Teatro dei Suoni" organizzata dalla cooperativa "La Fabbrica dei Suoni", la compagnia "Studio Ta-Daa!" andrà in scena con lo spettacolo "Ouverture des Saponettes". Info: https://www.lafabbricadeisuoni.it/

***

DEMONTE: VISITE PALAZZO BORELLI

Domenica 26 aprile, alle ore 10.30 e 15.30, previste le visite guidate a palazzo Borelli. Info: https://www.vallesturaexperience.it

***

DRONERO: 69° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI

Domenica 26 aprile si festeggia il 69° anniversario del Gruppo Alpini dronerese. Ritrovo alle 9 sul piazzale delle scuole, sfilata e in seguito S. Messa, alzabandiera, pranzo dell’Alpino.

DRONERO: VOCI VELATE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 19, il Museo Mallé in via Valmala 9, sarà aperto e visitabile con la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”. Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it

***

FOSSANO: ANDREA MORRICONE

Domenica 26 aprile, alle ore 18, presso la Cattedrale di Fossano, si terrà “Missa Papae Francisci”, un'opera spirituale composta da Ennio Morricone, nata come omaggio a Papa Francesco. Il concerto sarà diretto da Andrea Morricone, figlio del grande compositore. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

***

FRABOSA SOTTANA: FIERA DI SAN GIORGIO

Domenica 26 aprile, dalle ore 8, apertura della diciottesima rassegna zootecnica. Alle 10.45 S. Messa presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio e dalle 11 "Aperigiors", aperitivo aperto a tutti. Alle ore 12 premiazione dei capi migliori e a seguire pranzo degli allevatori presso il Gala Palace. Durante la giornata mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato, esibizione Arcieri Monregalesi, antichi mestieri del presepe vivente di Pianvignale, truccabimbi gratuito per i più piccoli con Art-Ik, trattamento benessere viso con massaggio relax. Info: 339 59 28 256.

***

LAGNASCO: GIARDINO DEI SEMPLICI

Sabato 25 aprile, alle ore 16, si terrà il laboratorio "Il Giardino dei Semplici: i semi della rinascita" che prevede la visita al giardino e la creazione di una miscela tradizionale. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.giardinodelleessenze.org/

***

MACRA: SAGRA DI SAN MARCELIN

Sabato 25 aprile, alle ore 9.15 passeggiata musicale sul Sentiero dei Ciclamini, con partenza e arrivo al Palatenda di Macra: 4 tappe per 4 mini concerti. Alle ore 10.30 inaugurazione ufficiale della fiera con le autorità e tavola rotonda sul tema "La vita eroica. Passato e futuro della viticoltura in alte Valle Maira". Alle ore 14 e 16 passeggiata culturale alla scoperta di Macra, con partenza dallo sportello dell'Ecomuseo e alle 16 Macra Wild Run, una corsa non competitiva di 8 km immersa nella natura. Di seguito proiezione del documentario "In montagna con gli esperti" di Tiziana Fantino e alle ore 21 fiaccolata d'Oc con "Lo Cepon" tra le vie di Macra. Alle ore 22 concerto dei Lou Dalfin nel Palatenda di Macra per poi proseguire la notte con il DJ Fabri Prince. Domenica 26 aprile, alle ore 9.30, processione fino alla chiesa di Sant Marcelin, dove si terrà la S. Messa, passeggiata con gli alpaca per famiglie e piccoli laboratori per bambini e alle 12 pranzo dai sapori tipici degli acciugai. Alle 15 danze con i Rescontre di Sonaires e Gran Ballo Occitano di Sergio Berardo. Info: 0171/999161 - https://ecomuseoaltavallemaira.it/

***

MONDOVÌ: MOSTRA DALÌ

Nel week end sarà aperta nella ex chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo.

MONDOVÌ: MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 26 aprile torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/

MONDOVÌ: 50° EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI CHITARRA

Nel week end, con varie esibizioni in centri del monregalese e la cerimonia di premiazione in Casa delle Associazioni, si concluderà la 50° edizione del “Concorso nazionale di chitarra”, iniziativa musicale e culturale di prestigio. Info: 340 98 72 566.

***

MONFORTE D’ALBA: RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

***

MONTÀ: TRAIL DELLE ROCCHE

Sabato 25 aprile torna per la 6a edizione il “Trail delle Rocche”, sui sentieri naturalistici più panoramici del Roero, tra boschi, vigne e spettacolari vedute sugli anfiteatri geologici delle Rocche tra Montà e Canale. Percorsi: 20 km - 10 km - e Family Walk (camminata facile tra i 6 e i 9 km). Ritrovo dalle ore 7.30 presso la Piscina comunale - Via Ferruccio Novo, 9 - Montà d’Alba. Partenza ore 9 gare competitive: 20 km e 10 km e a seguire partirà la 10 km NON competitiva e il Family Walk. Info: www.traildellerocche.it/

***

MONTEMALE: MERCATINO DI PRIMAVERA

Sabato 25 aprile, a partire dalle ore 10, appuntamento con gli espositori di artigianato e hobbisti per le vie del paese. Intrattenimento musicale nel pomeriggio con Lallosax ed evento “Bici pazze del Mago Pongo” con biciclette particolari tutte da provare.

***

MONTEROSSO GRANA: SELVATICHE MA GUSTOSE

Domenica 26 aprile appuntamento in valle Grana della rassegna Expa, dedicato alle erbe spontanee, con passeggiata etnobotanica e pranzo con prodotti del territorio. Inaugurazione nel pomeriggio della mostra fotografica “Cenerentole. Storie di radici di cristallo”.

***

PAMPARATO: OLTRE LE APPARENZE

Sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle ore 15 alle ore 17.30 sarà visitabile la mostra "Oltre le apparenze” di Viviana Mantilaro". Ingresso libero. Info: 339 88 79 775.

***

PIANFEI: MANGIANDANDO

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 8.30, si terrà “Mangiandando”, camminata enogastronomica nei boschi di Pianfei, con partenze scaglionate. Info: 366 87 19 215.

***

PIOZZO: DI FIORE IN ZUCCA

Domenica 26 aprile, torna "Di fiore in zucca", un evento organizzato dalla Pro Loco per celebrare la primavera nel paese della Fiera Nazionale della Zucca. Stand con distribuzione gratuita di semi di zucca, laboratori, incontri, e un mercatino di piante, fiori e sementi. Info: https://www.prolocopiozzo.it/it/

***

RACCONIGI: IL TROVAROBE

Domenica 26 aprile, dalle 7.30 alle 18, le vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

RACCONIGI

UNA CASA NEL PARCO

Domenica 26 aprile, alle ore 10.30, si terrà “Una casa nel Parco”, visita didattica con laboratorio adatto a bambini 3-5 anni. Info: 0172/84595.

***

RIFREDDO: POLIFONICI DEL MARCHESATO

Domenica 26 aprile, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di Rifreddo, i Polifonici del Marchesato si esibiranno per festeggiare i 25 anni dell'associazione dal Monviso al Brasile odv. Un pomeriggio primaverile in musica e allegria, assaporando un repertorio che va dal sacro al profano, sulle note dei più importanti cantautori italiani e stranieri. Ingresso libero. Info: https://www.polifonicidelmarchesato.it/

***

RODDI: JUST OPEN YOUR EYES

Nel week end sarà visitabile, in orario 9-19, l’esposizione “Just open Your eyes” al castello, con l’opera “Lilith” dell’artista albese Valerio Berruti. Info: https://expodellasostenibilita.it/

***

SALUZZO: VISITE CASTIGLIA

Sabato 25 aprile, in occasione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia, speciali visite guidate nella Castiglia di Saluzzo. Ci saranno due turni di visita: alle ore 15 e alle 17. Prenotazione obbligatoria. Info: 378 30 53 619.

SALUZZO: MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

Nel week end proseguono gli appuntamenti della 88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, ospitata presso il Museo Civico Casa Cavassa, Il Quartiere e i luoghi del Premio Matteo Olivero. L’evento propone un percorso tra tradizione e innovazione, con botteghe artigiane, iniziative, laboratori e incontri sul tema. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: SVUOTALACANTINA & CREATIVIAMO

Domenica 26 aprile dalle 8 alle 18, nel borgo medievale saluzzese, esposizione bancarelle di oggetti, curiosità e occasioni di riuso in occasione dello Svuotalacantina. Presso l'ala di ferro di piazza Cavour prodotti e storie del saper fare. info. 366 74 48 813 - www.fondazionebertoni.it

***

SAVIGLIANO: TOMMASO SAGANOWSKY

Sabato 25 aprile, alle ore 18, presso l'Antico Palazzo Comunale di Savigliano, nell'ambito del Festival Pianistico organizzato dalla Fondazione Istituto Musicale GB Fergusio, il giovane pianista Tommaso Saganowsky si esibirà in concerto. Ingresso libero. Info: 0172/712269.

SAVIGLIANO: GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/

***

SINIO: ESCURSIONE AL QUIRI

Sabato 25 aprile escursione per l’osservazione degli affioramenti rocciosi sull'anello dei Quiri. Info: 353 48 47 292.

***

TORRE SAN GIORGIO: SAGRA DEL FRITTO MISTO

Sabato 25 aprile, nell’ambito della Sagra del Fritto Misto, raduno di Vespe e Moto d’Epoca, fitwalking e pranzo della sagra, street food, fritto in cartoccio e format musicale “IninTORREttamente”. Domenica 26 aprile, in occasione della festività di San Giorgio, spazio alla tradizione con la Santa Messa e la processione del Santo Patrono, seguite dal pranzo della sagra e da un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini con “Fritto-Play”, tra musica, giochi e intrattenimento. Info: https://comune.torresangiorgio.cn.it/

***

TRINITÀ: FESTA DI SAN GIORGIO

Nel week end proseguono gli eventi legati alla patronale di san Giorgio, con il motoraduno “Burnout di primavera” di sabato e il “Mandala fest”, gli stand espositivi e la “Grande polentata per tutti” la domenica.

***

VALDIERI: LA VALLE RESISTE

Sabato 25 aprile, a partire dalle ore 14, presso l'Area Archeologica di Valdieri, appuntamento per ricordare l'importanza della Valle Gesso nella Resistenza Partigiana. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

***

VICOFORTE: ARRAMPICATI SUGLI ALBERI

Nel weekend si terrà, presso il bosco di Vicoforte dell’ASD FEHU, un’esperienza dedicata a bambini, ragazzi e famiglie. L’associazione propone l’arrampicata sugli alberi come attività extra, pensata per arricchire la giornata all’interno del parco sportivo immerso nella natura. Un’occasione per vivere il bosco da una prospettiva diversa, salendo lungo il tronco e tra i rami in totale sicurezza, accompagnati da operatori qualificati. Info: https://www.ilboscodellescoperte.it/

***

VOTTIGNASCO: MANGIA MAIRA

Sabato 25 aprile si svolgerà la decima edizione della passeggiata enogastronomica lungo il sentiero naturalistico che costeggia il torrente Maira. Ritrovo alle ore 11 davanti al salone polivalente. Info: 388 24 73 474 - 349 24 12 138.