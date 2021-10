A Mondovì cresce l'attesa per la mostra "Cuneo Provincia Futura"

Cresce l'attesa per poter ammirare le installazioni luminose di "Cuneo Provincia Futura", una mostra a cielo aperto e diffusa, organizzata da Fondazione CRC, che coinvolge Cuneo, Mondovì, Alba e Bra.

Dieci le video installazioni del progetto, curato dal regista e designer Alessandro Marrazzo, che faranno riflettere i cittadini sulle grandi sfide del futuro: i cambiamenti climatici, i rapporti tra uomo, macchine e natura.

"L’obiettivo è realizzare un evento unico" - spiegano da Fondazione CRC - "paragonabile ai grandi festival europei e internazionali di luci, che possa rendere la provincia di Cuneo un ideale laboratorio proiettato verso il futuro".

Le luci sulla torre del Belvedere si accenderanno questa sera, sabato 23 ottobre, a partire dalle 19. Il tema scelto per la città è stato il tempo: un’illusoria videoproiezione 3D scaverà nei segreti del tempo e dei suoi meccanismi, con suoni unici e irripetibili, luci e colori che tradurranno il significato del futuro.

La serata avrà come madrina l'attrice fossanese Elisa Muriale, interverranno il vice presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola e il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano.

Le proiezioni luminose saranno attive e fruibili liberamente dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 22.30, nel periodo dal 23 ottobre al 21 novembre 2021, tutti i dettagli qui.

In occasione dell'evento, il comune di Mondovì ha emanato l'ordinanza che vieta l'introduzione, trasporto o detenzione di bottiglie e contenitori di vetro e lattine, valigie, trolley, borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri, bombolette spray, trombette da stadio, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, materiale infiammabile, borracce in metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5 l senza tappo), bastoni per selfie, treppiedi, penne, puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, skateboard, pattini, overboard e tutti gli altri oggetti atti ad offendere nell'area dei giardini del Belvedere.

L'ordinanza è valida il 23 ottobre dalle 18.30 alle 20, il 24, 28, 29 e 30 ottobre dalle 18.30 alle 22; il 4,5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 novembre dalle 18,30 alle 22.