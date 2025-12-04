Mondovì ritrova la luce: ripristinata l'elettricità dopo il grave blackout di questa mattina

Un grave blackout elettrico aveva colpito Mondovì a partire dalle 5 di questa mattina, lasciando al buio oltre 900 utenze nella zona di Breo, lungo la dorsale di corso Statuto. Tra le strutture rimaste senza alimentazione anche il Comando di Polizia Locale. Due guasti particolarmente complessi avevano messo in ginocchio la viabilità e i servizi cittadini.

E-Distribuzione ha precisato che si è trattato di un doppio guasto su due tratti della medesima linea di media tensione in cavo sotterraneo, in un punto al di sotto del manto stradale. Tale guasto ha disalimentato, nella fase iniziale, sei cabine nel centro storico della città.

I tecnici di E-Distribuzione e dell'impresa – 22 risorse totali - sono prontamente giunti sul posto e hanno rialimentato gran parte della clientela intorno alle ore 12. I lavori di ripristino sono poi proseguiti fino alle 13 circa, quando tutti i clienti sono rientrati dal disservizio, grazie all'utilizzo di due camion con gru, tre gruppi elettrogeni e un kit cavo attrezzo.

Dopo ore di lavoro intenso, E-Distribuzione ha provveduto all'installazione di due generatori e di un cavo by-pass che hanno consentito il ripristino della corrente elettrica a tutte le utenze cittadine. I tecnici rimangono al lavoro per garantire una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile.

«Ringrazio innanzitutto, a nome dell'intera Amministrazione comunale, i cittadini, i professionisti e gli esercenti per la pazienza dimostrata, ben consapevole dei disagi e dei danni arrecati dal blackout» ha dichiarato il sindaco Luca Robaldo. «Siamo riusciti a ripristinare la rete elettrica in tutta la città ed esprimo la mia profonda riconoscenza ai tecnici di E-Distribuzione per il loro pronto intervento».

Il primo cittadino ha confermato che l'Amministrazione continuerà a lavorare per risolvere definitivamente i guasti e ripristinare la normale viabilità di via Beccaria e delle zone limitrofe. «Invito gli utenti a segnalare eventuali disagi o interruzioni al numero verde 803.500» ha aggiunto Robaldo.

Resta confermata la chiusura al traffico di via Beccaria nel tratto compreso tra piazza Carlo Ferrero e piazza Roma, con temporanea sospensione della Zona a Traffico Limitato in via Beccaria. Rimangono chiusi anche vicolo Martinetto e vicolo Bealera fino alla risoluzione definitiva del problema.