A Dronero il racconto della 382^ edizione dei festeggiamenti di Sant’Eligio

Una mattinata emozionante quella di domenica 30 novembre a Dronero, in occasione della 382^ edizione dei festeggiamenti di Sant’Eligio.



All’interno della Parrocchia SS Andrea e Ponzio si è tenuta l’ormai celebrazione, sentita e molto partecipata, presieduta da don Giovanni Banchio ed allietata dalla Cantoria Parrocchiale. Dal sacerdote è stato sottolineato non solo il ricordo della figura del patrono nell’importante opera di evangelizzazione, ma anche l’importante operato dell’associazione Compagnia di Sant’Eligio, nata proprio nella cittadina ai piedi della Valle Maira conosciuta anche per essere sede dell’ultima fabbrica di falci ancora in funzione in Europa.



Onorando i valori fondanti della Compagnia di Sant’Eligio, quelli della solidarietà, condivisione ed onestà che da sempre sono il cammino e la promessa, in una storia fatta di legami: a sottolineare la loro importanza sono stati il rettore Giuseppe Marchetto ed il guardasigilli, vicepresidente Annalisa Simondi, con l’affettuoso ricordo di tutte quelle persone che con il loro impegno ed esempio continuano a vivere ed ispirare le menti ed i cuori della Compagnia.





Come di consueto, al termine della celebrazione è giunto il momento più toccante, con la consegna dei riconoscimenti ai lavoratori del ferro e affini. Quest’anno la targa ricordo è andata a Silvio Perano e Livia Giovanna Vignolo, dipendenti Elbi International - Gruppo Bitron - unità di Dronero. La targa ricordo poi al compianto Emerito Rettore Sergio Gatto.



All’importante mattinata hanno tenuto ad essere presenti il sindaco di Dronero Mauro Astesano con l’assessore Miriana Aimar e dalla Banca di Caraglio presidente CDA Livio Tomatis ed il presidente del Comitato Esecutivo Roberto Aimar. Presente inoltre il gruppo di Sant’Eligio di Caraglio con Lorenzo Parola, Michele Cometto e Manfredi Rosso. Della Compagnia Sant’Eligio di Dronero, oltre al guardasigilli Annalisa Simondi ed al rettore Giuseppe Marchetto, hanno partecipato Adolfo Cesano, Sergio Dedclementi e Gian Paolo Rovera





Dronero ha celebrato così la storia di una tradizione pluricentenaria: un cammino fatto alcune volte con fatica ma con lo sguardo ancora ardente di bellezza, la cui memoria ogni anno non viene perduta.