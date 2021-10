In viaggio con Dante al Castello di Lagnasco: un convegno dedicato al Sommo Poeta

Aprirà la mattinata, alle ore 9, un annullo filatelico con timbro realizzato dall’artista Antonio Mascia sul tema dantesco, con un poeta in pieno movimento. Dopo il benvenuto delle autorità, è previsto l’intervento di Massimo Lucarelli dal titolo Il viaggio conoscitivo della "Divina commedia" come itinerario penitenziale.

Il relatore insegna presso l’Université Savoie Mont Blanc, dove dirige dal 2017 l'équipe di ricerca Conflits et échanges culturels en Europe, Méditerranée, Italie del laboratorio LLSETI, ha insegnato inoltre, come docente invitato, in varie università italiane e straniere tra cui quelle di Perugia, Pisa, Roma La Sapienza, Portland State University, University of Kent, University of Pennsylvania e University of Tokyo.

Secondo intervento in programma è quello di Michele Tortorici, poeta, scrittore, storico della letteratura italiana, dal titolo Dante e l’invenzione della terzina a cui fa seguito l’intervista registrata a Danièle Robert, traduttrice della Commedia in versi in lingua francese. Il Professore Marco Piccat, già ordinario di Filologia Romanza presso l’Università di Trieste, direttore del Dipartimento in Scienze Storiche, filosofiche e linguistiche presenta Dante, fra il Piemonte e la Francia. Un esperto inoltre illustrerà i lavori di restauro della Divina Commedia volume del 1886 del Comune di Lagnasco con il commento inedito al testo dantesco redatto a Lagnasco da Stefano Talice da Ricaldone nel 1474.