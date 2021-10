L’ITIS Delpozzo apre le sue porte ad alunni e famiglie

Come da tradizione, anche quest’anno L’ITIS Delpozzo di Cuneo organizza una serie di visite ed attività in presenza per famiglie e alunni della terza media in vista della scelta della scuola secondaria di II grado.



Le giornate di Scuola aperta, previste per il sabato mattina, consentiranno alle famiglie di visitare aule e laboratori dell’istituto, interagendo con studenti e docenti dei vari indirizzi.



I Laboratori aperti, rivolti ai ragazzi, si svolgeranno in alcuni pomeriggi nei mesi di novembre e dicembre: sarà possibile sperimentare le attività dei diversi indirizzi della nostra scuola e conoscere le materie di studio, attraverso attività pratiche e conoscitive.



Le date previste di Scuola aperta sono:

• sabato 20 novembre, dalle 9 alle 12;

• sabato 11 dicembre, dalle 9 alle 12;

• sabato 15 gennaio, dalle 9 alle 12.



Le visite di Scuola aperta non richiedono prenotazione ma, per i soli adulti, sarà necessario esibire il green pass per accedere ai locali dell’istituto. L’ultimo ingresso dovrà avvenire non oltre le ore 11.



I Laboratori aperti si terranno nelle seguenti date:

• mercoledì 17 novembre, dalle 15 alle 17;

• venerdì 19 novembre, dalle 15 alle 17;

• giovedì 02 dicembre, dalle 15 alle 17;

• martedì 14 dicembre, dalle 15 alle 17



Per partecipare ai laboratori gli alunni non necessitano del green pass, ma occorre che si iscrivano ai link, suddivisi per date e indirizzi, presenti sui nostri siti; a tale proposito si ricorda di controllare spesso i siti per verificare l’aggiornamento del link previsto per la data e per il laboratorio di proprio interesse (ogni link sarà attivato una settimana prima del laboratorio previsto).



Si ricorda che, a causa della situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, si prevede un numero di presenze limitato per ciascun laboratorio; per tale motivo si chiede di iscriversi ad un solo laboratorio per ciascuna data prevista (se si desiderano sperimentare le attività degli altri indirizzi, lo si potrà fare iscrivendosi al successivo laboratorio previsto in un’altra data).



Per maggiori informazioni consultare https://orientamento.itiscuneo.edu.it/.