QUARTA PARETE: In Granda il mondo della neve è pronto alla ripartenza dopo 20 mesi di stop [RIVEDI LA PUNTATA]

"Impianti sciistici della Granda: sarà vera ripartenza?"

E' questo il tema della puntata di "Quarta parete" andato in onda ieri 26 ottobre alle 21 su Targatocn e LavocediAlba e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli ha raccontato la ripartenza al mondo dello sci, fermo da marzo 2020. Nel 2021, tra continui rinvii, gli impianti non hanno mai riaperto, mettendo in ginocchio un settore strategico per l'economia della provincia Granda.

In studio Roberto Gosso, presidente di Cuneo Neve, il brand di Confindustria Cuneo che raggruppa tutte le stazioni sciistiche del Cuneese, Alberto Oliva, direttore marketing Prato Nevoso Spa, Antonella Zanotti, amministratore delegato della LIFT e Marta Nicolino, che gestisce con il marito la stazione di Pian Munè a Paesana.

Green pass, biglietteria online, ristori non ancora arrivati, infrastrutture alberghiere carenti e l'incubo della ripresa dei contagi. Tanti gli argomenti trattati nella puntata. E l'annuncio di una grande festa, in piazza Galimberti, il prossimo 27 novembre. Organizzata da Cuneo Neve e dall'Atl del Cuneese, riporterà in piazza tutto il comparto, dopo la grande manifestazione di rabbia dello scorso 22 febbraio, quando il Governo decise per l'ennesima volta di mantenere chiusi gli impianti.

Sarà una festa del mondo della neve, un comparto fondamentale per l'economia della Granda.