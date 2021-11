Il servizio sgomberi in città è per tutte quelle persone che hanno bisogno di un lavoro di una ditta specializzata in quella che è un'operazione molto importante perché va a liberare diversi ambienti e che possono essere sia quelli domestici come una villa un appartamento una casa al mare o in montagna o anche solo una parte di esse come può essere un garage una cantina o un box.

Ma è anche utile per tutte quelle persone che devono fare la stessa cosa nel loro ufficio all'interno della loro azienda o nel posto dove lavorano o anche eventualmente in una loro attività o esercizio commerciale.

Questo perché lo sgombero è veramente una cosa che può essere fondamentale in alcuni momenti soprattutto quando ci si rende conto di aver bisogno di avere quell’ ambiente libero da tutti gli oggetti impolverati, sporchi e che hanno reso impossibile anche solo mettere un piede in quella stanza o in quella casa.

Teoricamente una persona potrebbe pensare di lanciarsi in uno sgombero fai da te e la cosa sarebbe comprensibile per il fatto che ognuno di noi se può vorrebbe risparmiare e non chiamare delle aziende spendendo soldi.

Ma bisogna rendersi conto che,specialmente se parliamo di ambienti o abitazioni pienissime di oggetti anche molto voluminosi e ingombranti come i mobili, fare tutto da soli è matematicamente impossibile .

Questo significa che ci vorrebbe l'aiuto di un parente o un amico ma nemmeno basterebbe, perché oltre all’ aiuto di una persona ci vorrebbe anche un veicolo giusto per andare a buttare le cose.

Altra cosa complicata è per la quale ci si scoraggia e si decide di chiamare un servizio di sgomberi professionali è legato al fatto che bisogna conoscere tutte le leggi e le norme per andare a buttare nelle giuste discariche, quelli che sono considerati rifiuti speciali e ingombranti ,altrimenti il rischio è quello di prendere sanzioni e molti e molto pesanti e molto spiacevole Quindi tanto vale spendere un po' di meno per un'azienda specializzata.

Qual è il primo passo da fare nel momento in cui si ha bisogno di uno sgombero

Il primo passo da fare quando si è deciso di fare uno sgombero è quello sicuramente di chiamare un'azienda specializzata invitarla per un sopralluogo in quell ambiente che si vuole liberare. E questa sarà una cosa molto importante.

Infatti grazie a questo sopralluogo gli esperti potranno fare un'analisi precisa sul tipo di lavoro che c'è da fare, sui mezzi e gli strumenti che servono e sul tempo che ci si impiegherà.

Dopo aver raccolto tutti questi dati avranno tutto quello che serve per poter fare al cliente un preventivo veloce, rapido ma sicuramente preciso ed efficace.

Se il cliente lo accetterà si potrà partire con i lavori e in alcuni casi un'azienda di sgombero propone di scorporare una quota in cambio di della cessione di alcuni oggetti di valore che poi sarà la stessa ditta a rivendersi nei mercatini specializzati e così facendo nessuno perderà niente