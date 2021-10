Bagnolo Piemonte, operaio perde la vita cadendo da un traliccio

Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Cuneo.

A farne le spese un operaio della Telecom che, secondo le prime informazioni diffuse dal servizio di emergenza 118, sarebbe caduto da un traliccio sul quale stava lavorando nelle vicinanze di località Pra 'd Mill, in territorio di Bagnolo Piemonte.



Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, insieme ai Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Saluzzo, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.



Le generalità della vittima non sono al momento note.