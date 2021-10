Problemi sulla Nizza-Cuneo, passeggeri bloccati a Breil rientrano in Granda in bus via Savona

Bloccati a Breil e senza informazioni, costretti a raggiungere Cuneo, dopo ore, via autobus, passando da Savona.

Si è conclusa così la giornata di ieri, venerdì 29 ottobre, per i passeggeri che da Nizza hanno preso il treno per fare rientro in Granda.

"Il treno in partenza da Nizza delle 16.46 per Tenda è stato soppresso e quindi abbiamo preso tutti quello delle 17.20 per Breil, salvo scoprire poi alla stazione che il proseguimento per Cuneo era stato cancellato." - spiega l'avvocato Giorgia Vallauri che, per motivi di lavoro, si era recata in Francia ed era tra i passeggeri - "Nessuna informazione, nessuna comunicazione in stazione, niente di niente. Le uniche notizie che siamo riusciti ad avere sono state fornite da un autista di Riviera Trasporti (ditta che gestisce il servizio sostitutivo bus Ventimiglia-Breil, ndr)".

Un'Odissea per i passeggeri bloccati a Breil: Trenitalia ha messo loro a disposizione un bus-sostitutivo, partito da Ventimiglia verso le 21.30 circa, che li ha trasferiti a Imperia dove hanno cambiato bus e preso l'autostrada a Savona.

Contattando alcuni amici e parenti di Tenda le persone rimaste ferme a Breil hanno poi scoperto che già nel pomeriggio si erano verificate problematiche: infatti uno dei regionali per Ventimiglia era stato sostituito a Limone con un bus che ha condotto i passeggeri a destinazione sempre via Savona.

Perché nessuno ci ha avvisati? Si chiedono i passeggeri. Domanda legittima considerando che a oggi, sabato 30 ottobre, sul sito di Trenitalia non si trovano informazioni sulle modifiche alla tratta, mentre su quello francese di Sncf, inserendo stazione di partenza e arrivo, compare l'avviso che i treni Nizza in direzione Tenda si fermano a Breil a causa di alcune problematiche a St. Dalmas.

Ieri, inoltre, quasi per una beffa del destino, si teneva la riunione con il Comitato Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, cui Vallauri avrebbe dovuto partecipare, per organizzare l'incontro con il FAI Milano che sarà la prossima settimana perché, lo ricordiamo, la linea lo scorso anno ha vinto come bene più votato dei "Luoghi del Cuore".