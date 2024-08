Casting, menzogne e sfide: è iniziato il Piemonte Documenteur Filmfestival

Nulla filtra, come nelle grandi competizioni. Non si vogliono favorire gli avversari, non ci sono spoiler Il Piemonte Documenteur Filmfestival è sbarcato nelle Langhe e fino al 31 agosto non si conoscerà il vincitore. A contendersi la vittoria finale Monforte d'Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Treiso. Dopo i casting, sono iniziate le riprese in un clima blindato: nascono i set, fioriscono i momenti di comunità e si costruiscono, come in un grande mosaico, i falsi documentari, partendo da una grande creatività.

Sotto i riflettori c'è Roddino, che dopo la vittoria dell'anno scorso, non vuole cedere il testimone. Lapidario il sindaco Marco Andriano: "Sarà dura, ma ci riproveremo".

Livio Genesio, primo cittadino di Monforte, punta sul gioco di squadra: "Ce la stiamo mettendo tutta".

A Treiso si respira soddisfazione. "Non dico nulla, ma la storia è molto simpatica, e tutto sta procedendo al meglio", si lascia scappare il sindaco Andrea Pionzo.

Buone vibrazioni anche da Novello: "La gente si sta mettendo in gioco, oggi è toccato anche a me", confida il primo cittadino Marco Pallaro.

La storica Murazzano (cinque partecipazioni) sta lavorando alacremente. "La produzione ha già individuato alcuni personaggi molto caratteristici, ci divertiamo molto, ma quest'anno vogliamo vincere", conclude il primo cittadino Luca Viglierchio.